AO VIVO: Brasil x Mundo no rodízio de duplas no Areia Games

Com a vitória, as brasileiras empatam no placar geral em 7 a 7
O Time Brasil venceu o primeiro set da disputa de rodízio de duplas contra o time Mundo por 30 a 23 e garantiu mais cinco pontos no Areia Games 2026, realizado na praia de Icaraí, em Niterói. Duda e Ana Patrícia começaram a disputa e conseguiram abrir uma boa vantagem que se estendeu por toda a etapa. Além do bom desempenho das outras duplas Thâmela e Victória e Carol e Rebecca. Acompanhe o segundo set!
PLACAR: 1° SET: Brasil 30 x 23 Mundo / 2° SET: Brasil 14 x 17 Mundo
AO VIVO: Ana Patrícia defende com o pé!
- Time Mundo vira o jogo!
- Duda e Ana Patrícia começam no rodízio mas o time Mundo volta mais forte
- INÍCIO DO SEGUNDO SET
- Time Brasil vence 1° set da disputa de rodízio e garante cinco pontos
- Time Mundo encosta no Time Brasil
- Ana Patrícia defende uma bola de cabeça! Mas o ponto vai para o Time Mundo
- Thâmela e Victória e Carol e Rebecca revezam nos pontos seguintes
- Duda e Ana Patrícia abrem o placar para o time Brasil e ficam pro quatro pontos
- INÍCIO DO PRIMEIRO SET
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Entenda como vai funcionar o rodízio
A partida será disputada pelas seis duplas, três para cada equipe, e não será contada por pontos, mas sim por tempo. O primeiro e o segundo sets terão 15 minutos. Se houver empate, será disputado o terceiro set, com cinco minutos.
Uma dupla do Time Brasil e outra do Time Mundo se enfrentam, e a cada ponto perdido, a dupla é trocada. As substituições ocorrem exclusivamente dentro do mesmo grupo (Time Brasil por Time Brasil e Time Mundo por Time Mundo).
Todos os sets começam com o confronto entre Duda e Ana Patrícia e Melissa e Brandie. A sequência das demais duplas é definida pelo ranking oficial da Federação Internacional de Voleibol (FIVB). Quando as duplas iniciais saírem, serão substituídas por Carol e Rebecca, no Time Brasil, e por Tina e Anastasija, no Time Mundo. Por fim, entram Thamela e Vic (Brasil) e Muller e Tillmann (Mundo).
O resultado de cada set é determinado pela soma das pontuações individuais das três duplas de cada time, podendo ultrapassar o 21 pontos do regulamento convencional. Vence a partida a equipe que ganhar dois sets. Cada vitória na partida garante 3 pontos na classificação geral do torneio.
Confira os resultados de sábado (21)
- Thamela/Vic (BRA) 21 x 23 Muller/Tillmann (ALE)
- Carol/Rebecca (BRA) 21 x 13 Melissa/Brandie (CAN)
- Duda/Ana (BRA) 21 x 19 Tina/Anastasija (LET)
- Thamela/Vic (BRA) 21 x 23 Melissa/Brandie (CAN)
- Carol/Rebecca (BRA) 13 x 21 Tina/Anastasija (LET)
- Duda/Ana (BRA) 19 x 21 Muller/Tillmann (ALE)
- Thamela/Vic (BRA) 19 x 21 Tina/Anastasija (LET)
- Carol/Rebecca (BRA) 16 x 21 Muller/Tillmann (ALE)
- Duda/Ana (BRA) 15 x 21 Melissa/Brandie (CAN)
