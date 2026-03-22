AO VIVO: Brasil x Mundo no rodízio de duplas no Areia Games

Com a vitória, as brasileiras empatam no placar geral em 7 a 7

Isabella Zuppo
São Paulo
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 22/03/2026
10:46
Atualizado há 0 minutos
Jackie Silva e Ana Patrícia formaram dupla no 'Jogo de Ouro' do Areia Games (Foto: Maurício Val)
imagem cameraJackie Silva e Ana Patrícia formaram dupla no 'Jogo de Ouro' do Areia Games (Foto: Maurício Val)
O Time Brasil venceu o primeiro set da disputa de rodízio de duplas contra o time Mundo por 30 a 23 e garantiu mais cinco pontos no Areia Games 2026, realizado na praia de Icaraí, em Niterói. Duda e Ana Patrícia começaram a disputa e conseguiram abrir uma boa vantagem que se estendeu por toda a etapa. Além do bom desempenho das outras duplas Thâmela e Victória e Carol e Rebecca. Acompanhe o segundo set!

continua após a publicidade

PLACAR: 1° SET: Brasil 30 x 23 Mundo / 2° SET: Brasil 14 x 17 Mundo

AO VIVO: Ana Patrícia defende com o pé!

  • Time Mundo vira o jogo!
  1. Duda e Ana Patrícia começam no rodízio mas o time Mundo volta mais forte
  • INÍCIO DO SEGUNDO SET
  • Time Brasil vence 1° set da disputa de rodízio e garante cinco pontos
  • Falta 1 minuto!
  • Time Mundo encosta no Time Brasil
  • Faltam três minutos para o fim do primeiro set
  1. Ana Patrícia defende uma bola de cabeça! Mas o ponto vai para o Time Mundo
  • Restam 10 minutos para o fim do primeiro set
  1. Thâmela e Victória e Carol e Rebecca revezam nos pontos seguintes
  • Duda e Ana Patrícia abrem o placar para o time Brasil e ficam pro quatro pontos
  • INÍCIO DO PRIMEIRO SET
  • Atletas em aquecimento
Jogadoras em aquecimento para a partida (Foto: Andressa Simões)
  • Arquibancada lotada!
Arquibancada do Areia Games (Foto Andressa Simões)
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Entenda como vai funcionar o rodízio

A partida será disputada pelas seis duplas, três para cada equipe, e não será contada por pontos, mas sim por tempo. O primeiro e o segundo sets terão 15 minutos. Se houver empate, será disputado o terceiro set, com cinco minutos.

continua após a publicidade

Uma dupla do Time Brasil e outra do Time Mundo se enfrentam, e a cada ponto perdido, a dupla é trocada. As substituições ocorrem exclusivamente dentro do mesmo grupo (Time Brasil por Time Brasil e Time Mundo por Time Mundo).

Todos os sets começam com o confronto entre Duda e Ana Patrícia e Melissa e Brandie. A sequência das demais duplas é definida pelo ranking oficial da Federação Internacional de Voleibol (FIVB). Quando as duplas iniciais saírem, serão substituídas por Carol e Rebecca, no Time Brasil, e por Tina e Anastasija, no Time Mundo. Por fim, entram Thamela e Vic (Brasil) e Muller e Tillmann (Mundo). 

continua após a publicidade

O resultado de cada set é determinado pela soma das pontuações individuais das três duplas de cada time, podendo ultrapassar o 21 pontos do regulamento convencional. Vence a partida a equipe que ganhar dois sets. Cada vitória na partida garante 3 pontos na classificação geral do torneio.

Carol e Rebecca comemoram ponto no Areia Games (Foto: Amadeus Galiotto/ @amadeus_galiotto)
Confira os resultados de sábado (21)

  1. Thamela/Vic (BRA) 21 x 23 Muller/Tillmann (ALE)
  2. Carol/Rebecca (BRA) 21 x 13 Melissa/Brandie (CAN)
  3. Duda/Ana (BRA) 21 x 19 Tina/Anastasija (LET)
  4. Thamela/Vic (BRA) 21 x 23 Melissa/Brandie (CAN)
  5. Carol/Rebecca (BRA) 13 x 21 Tina/Anastasija (LET)
  6. Duda/Ana (BRA) 19 x 21 Muller/Tillmann (ALE)
  7. Thamela/Vic (BRA) 19 x 21 Tina/Anastasija (LET)
  8. Carol/Rebecca (BRA) 16 x 21 Muller/Tillmann (ALE)
  9. Duda/Ana (BRA) 15 x 21 Melissa/Brandie (CAN)

