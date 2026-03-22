Veja os lances da vitória do Time Brasil no 4×4 do Areia Games

As estrangeiras vencem no placar geral por 12 a 5

Isabella Zuppo
São Paulo
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 22/03/2026
12:05
Atualizado há 3 minutos
Brandie ataca contra o bloqueio de Ana Patrícia no Areia Games (Foto: Maurício do Val)
O Areia Games 2026 investiu na criatividade para o segundo dia de jogos na praia de Icaraí, em Niterói, neste domingo (22). O Time Brasil venceu a disputa 4x4 contra o Time Mundo em uma partida acirrada por 32 a 30. Veja os lances em tempo real!

continua após a publicidade

PLACAR: Time Brasil 32 x 30 Time Mundo

AO VIVO: Time Mundo erra e Brasil vence a disputa!

  • Thamela força demais o saque e erra
  • Tie-Break acirrado na reta final
  • Quartetos invertem o lado da quadra
  • Rali longo de muitas defesas termina com ponto do Brasil!
  1. Ana Patrícia explora o bloqueio e coloca as brasileiras de volta na partida
  • Thamela ataca e Brasil vira o jogo!
  • Duda faz bom saque e Brasil empata
  • Bloqueio do time Mundo funciona duas vezes seguidas
  • INÍCIO DO PRIMEIRO SET

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Carol Solberg e Rebecca em ação no Areia Games (Foto: Maurício Val)

Como funciona a partida 4x4

A disputa será realizada em um set único de 21 pontos, utilizando o sistema de pontos por rally. As equipes trocam de quadra a cada sete pontos, quando ocorre a substituição automática das atletas em quadra pelas reservas. As titulares do Time Brasil serão Duda, Ana Patricia, Carol e Rebecca. Já no Time Mundo as canadenses Melissa e Brandie e as letãs Tina e Anastasija começam a partida. A vitória deste confronto vale três pontos na classificação geral do time vencedor.

continua após a publicidade

Confira os resultados de sábado (21)

  1. Thamela/Vic (BRA) 21 x 23 Muller/Tillmann (ALE)
  2. Carol/Rebecca (BRA) 21 x 13 Melissa/Brandie (CAN)
  3. Duda/Ana (BRA) 21 x 19 Tina/Anastasija (LET)
  4. Thamela/Vic (BRA) 21 x 23 Melissa/Brandie (CAN)
  5. Carol/Rebecca (BRA) 13 x 21 Tina/Anastasija (LET)
  6. Duda/Ana (BRA) 19 x 21 Muller/Tillmann (ALE)
  7. Thamela/Vic (BRA) 19 x 21 Tina/Anastasija (LET)
  8. Carol/Rebecca (BRA) 16 x 21 Muller/Tillmann (ALE)
  9. Duda/Ana (BRA) 15 x 21 Melissa/Brandie (CAN)

