Veja os lances da vitória do Time Brasil no 4×4 do Areia Games
As estrangeiras vencem no placar geral por 12 a 5
O Areia Games 2026 investiu na criatividade para o segundo dia de jogos na praia de Icaraí, em Niterói, neste domingo (22). O Time Brasil venceu a disputa 4x4 contra o Time Mundo em uma partida acirrada por 32 a 30. Veja os lances em tempo real!
PLACAR: Time Brasil 32 x 30 Time Mundo
AO VIVO: Time Mundo erra e Brasil vence a disputa!
- Thamela força demais o saque e erra
- Tie-Break acirrado na reta final
- Quartetos invertem o lado da quadra
- Rali longo de muitas defesas termina com ponto do Brasil!
- Ana Patrícia explora o bloqueio e coloca as brasileiras de volta na partida
- Thamela ataca e Brasil vira o jogo!
- Duda faz bom saque e Brasil empata
- Bloqueio do time Mundo funciona duas vezes seguidas
- INÍCIO DO PRIMEIRO SET
Como funciona a partida 4x4
A disputa será realizada em um set único de 21 pontos, utilizando o sistema de pontos por rally. As equipes trocam de quadra a cada sete pontos, quando ocorre a substituição automática das atletas em quadra pelas reservas. As titulares do Time Brasil serão Duda, Ana Patricia, Carol e Rebecca. Já no Time Mundo as canadenses Melissa e Brandie e as letãs Tina e Anastasija começam a partida. A vitória deste confronto vale três pontos na classificação geral do time vencedor.
Confira os resultados de sábado (21)
- Thamela/Vic (BRA) 21 x 23 Muller/Tillmann (ALE)
- Carol/Rebecca (BRA) 21 x 13 Melissa/Brandie (CAN)
- Duda/Ana (BRA) 21 x 19 Tina/Anastasija (LET)
- Thamela/Vic (BRA) 21 x 23 Melissa/Brandie (CAN)
- Carol/Rebecca (BRA) 13 x 21 Tina/Anastasija (LET)
- Duda/Ana (BRA) 19 x 21 Muller/Tillmann (ALE)
- Thamela/Vic (BRA) 19 x 21 Tina/Anastasija (LET)
- Carol/Rebecca (BRA) 16 x 21 Muller/Tillmann (ALE)
- Duda/Ana (BRA) 15 x 21 Melissa/Brandie (CAN)
