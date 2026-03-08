menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Veja como foi a final do park masculino no Mundial de Skate

O brasileiro Kalani Konig conquistou a medalha de prata

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 08/03/2026
18:00
Atualizado há 0 minutos
Luigi Cini foi um dos seis brasileiros classificados para as quartas de final do Mundial de Skate nesta quarta (4) (Foto: Pablo Vaz/STU)
imagem cameraLuigi Cini é finalista do Mundial de Skate na modalidade park (Foto: Pablo Vaz/STU)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Neste domingo (8), o brasileiro Kalani Konig conquistou a medalha de prata na modalidade park do Mundial de Skate. Luigi Cini, o outro representante do Brasil na bateria decisiva, terminou a disputa na sexta posição e não teve direito à volta adicional. A competição foi disputada no Parque Cândido Portinari, em São Paulo.

continua após a publicidade

➡️Brasileiros fazem dobradinha rumo à final do park no Mundial de Skate

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Veja como foi a bateria decisiva do park no Mundial de Skate

  • Kalani Konig é vice-campeão mundial!
  1. Bijueska anota 95.83 na última volta e passa o brasileiro
  1. Kalani Konig leva o público ao delírio em uma volta perfeita!!!!! Ele marca 94.80 e assume a ponta!!!!
  1. Bijueska, Konig, Schaar, Nye e Wilson - os cinco primeiros colocados - terão direito a mais uma volta
  • Luigi Cini cai de novo e não tem mais chances na disputa. Que pena!
  • O australiano Keegan Palmer é eliminado, mas agradece ao público jogando o skate
  1. Ao fim das segundas voltas, o Top-3 é: Egoitz Bijueska (ESP - 92.28), Kalani Konig (BRA - 91.66) e Tom Schaar (EUA - 90.51)
  1. Luigi Cini quase completou a volta, mas sofreu queda faltando apenas dois segundos
  1. Kalani Konig faz ótima volta e comemora muito! Ele marca 91.66 e sobe para a segunda posição
Kalani Konig comemora volta na final do Mundial de Skate (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)
Kalani Konig comemora volta na final do Mundial de Skate (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)
  1. Ao fim das primeiras voltas, o Top-3 é: Keefer Wilson (AUS - 86.87), Taylor Nie (EUA - 82.83) e Egoitz Bijueska (ESP - 67.51)
  1. Que pena! Luigi Cini fazia uma ótima volta, mas também caiu
  1. Kalani Konig sofre queda e não consegue completar a primeira volta
  • Começa a disputa! Vamos, Brasil!
  • Pré-prova: A chuva diminui, e os skatistas estão na pista para aquecimento!
Atletas do park masculino em aquecimento para a final do Mundial de Skate, em São Paulo (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)
Atletas do park masculino em aquecimento para a final do Mundial de Skate, em São Paulo (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)
  • Pré-prova: Uma nova tentativa de secagem da pista é iniciada
Mundial de Skate é castigado pela chuva em São Paulo (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)
Mundial de Skate é castigado pela chuva em São Paulo (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)
  • Pré-prova: Após diversos adiamentos das baterias devido às chuvas na capital paulista, a World Skate estabeleceu o horário limite de 19h (de Brasília) para o início da prova. Caso as condições climáticas não permitam o início da disputa, o pódio será definido a partir dos resultados da semifinal. Nesse cenário, o Brasil teria uma dobradinha no pódio: Luigi Cini, que liderou a semifinal no último sábado (7), seria declarado campeão, enquanto Kalani Konig ficaria com o vice.
  • Pré-prova: Na semifinal, Luigi e Kalani passaram na primeira e segunda posições, respectivamente. O líder ficou com 89.79 pontos, e o vice, com 89. Além de superar uns aos outros, os atletas também precisaram driblar as fortes ventanias que atingiram o Parque.

➡️ Promessa do skate brasileiro, Kalani Konig aposta na yoga para brilhar no Mundial

Kalani Konig durante a semifinal do Mundial de Skate em São Paulo
Kalani Konig durante a semifinal do Mundial de Skate em São Paulo (Foto: Pablo Vaz/ STU)

➡️ Rayssa Leal sofre queda e fica fora do pódio no Mundial de Skate; japonesas dominam

Confira a classificação completa da semifinal

PosiçãoAtletaPaísMelhor notaVolta 1Volta 2Volta 3

Luigi Cini

Brasil

89.79

2.33

89.79

26.66

Kalani Konig

Brasil

89.00

89.00

45.11

4.90

Egoitz Bijueska

Espanha

88.01

87.12

88.01

2.96

Keegan Palmer

Austrália

87.54

83.19

87.54

65.57

Tom Schaar

Estados Unidos

87.25

87.25

44.00

44.66

Keefer Wilson

Austrália

87.20

87.19

42.61

87.20

Gavin Bottger

Estados Unidos

87.00

87.00

45.85

45.61

Taylor Nye

Estados Unidos

86.16

80.15

17.55

86.16

🤑🛹 Aposte em quem vai ganhar o Mundial de Skate!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias