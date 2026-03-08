Veja como foi a final do park masculino no Mundial de Skate
O brasileiro Kalani Konig conquistou a medalha de prata
- Matéria
- Mais Notícias
Neste domingo (8), o brasileiro Kalani Konig conquistou a medalha de prata na modalidade park do Mundial de Skate. Luigi Cini, o outro representante do Brasil na bateria decisiva, terminou a disputa na sexta posição e não teve direito à volta adicional. A competição foi disputada no Parque Cândido Portinari, em São Paulo.
Rayssa Leal sofre queda e fica fora do pódio no Mundial de Skate; japonesas dominam
Mais Esportes
Veja as baterias da final do street feminino no Mundial de Skate
Mais Esportes
Rayssa Leal na final do Mundial de Skate: confira horário e onde assistir
Onde Assistir
➡️Brasileiros fazem dobradinha rumo à final do park no Mundial de Skate
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Veja como foi a bateria decisiva do park no Mundial de Skate
- Kalani Konig é vice-campeão mundial!
- Bijueska anota 95.83 na última volta e passa o brasileiro
- Kalani Konig leva o público ao delírio em uma volta perfeita!!!!! Ele marca 94.80 e assume a ponta!!!!
- Bijueska, Konig, Schaar, Nye e Wilson - os cinco primeiros colocados - terão direito a mais uma volta
- Luigi Cini cai de novo e não tem mais chances na disputa. Que pena!
- O australiano Keegan Palmer é eliminado, mas agradece ao público jogando o skate
- Ao fim das segundas voltas, o Top-3 é: Egoitz Bijueska (ESP - 92.28), Kalani Konig (BRA - 91.66) e Tom Schaar (EUA - 90.51)
- Luigi Cini quase completou a volta, mas sofreu queda faltando apenas dois segundos
- Kalani Konig faz ótima volta e comemora muito! Ele marca 91.66 e sobe para a segunda posição
- Ao fim das primeiras voltas, o Top-3 é: Keefer Wilson (AUS - 86.87), Taylor Nie (EUA - 82.83) e Egoitz Bijueska (ESP - 67.51)
- Que pena! Luigi Cini fazia uma ótima volta, mas também caiu
- Kalani Konig sofre queda e não consegue completar a primeira volta
- Começa a disputa! Vamos, Brasil!
- Pré-prova: A chuva diminui, e os skatistas estão na pista para aquecimento!
- Pré-prova: Uma nova tentativa de secagem da pista é iniciada
- Pré-prova: Após diversos adiamentos das baterias devido às chuvas na capital paulista, a World Skate estabeleceu o horário limite de 19h (de Brasília) para o início da prova. Caso as condições climáticas não permitam o início da disputa, o pódio será definido a partir dos resultados da semifinal. Nesse cenário, o Brasil teria uma dobradinha no pódio: Luigi Cini, que liderou a semifinal no último sábado (7), seria declarado campeão, enquanto Kalani Konig ficaria com o vice.
- Pré-prova: Na semifinal, Luigi e Kalani passaram na primeira e segunda posições, respectivamente. O líder ficou com 89.79 pontos, e o vice, com 89. Além de superar uns aos outros, os atletas também precisaram driblar as fortes ventanias que atingiram o Parque.
➡️ Promessa do skate brasileiro, Kalani Konig aposta na yoga para brilhar no Mundial
➡️ Rayssa Leal sofre queda e fica fora do pódio no Mundial de Skate; japonesas dominam
Confira a classificação completa da semifinal
|Posição
|Atleta
|País
|Melhor nota
|Volta 1
|Volta 2
|Volta 3
1º
Luigi Cini
Brasil
89.79
2.33
89.79
26.66
2º
Kalani Konig
Brasil
89.00
89.00
45.11
4.90
3º
Egoitz Bijueska
Espanha
88.01
87.12
88.01
2.96
4º
Keegan Palmer
Austrália
87.54
83.19
87.54
65.57
5º
Tom Schaar
Estados Unidos
87.25
87.25
44.00
44.66
6º
Keefer Wilson
Austrália
87.20
87.19
42.61
87.20
7º
Gavin Bottger
Estados Unidos
87.00
87.00
45.85
45.61
8º
Taylor Nye
Estados Unidos
86.16
80.15
17.55
86.16
🤑🛹 Aposte em quem vai ganhar o Mundial de Skate!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias