Rayssa Leal sofre queda e fica fora do pódio no Mundial de Skate; japonesas dominam
Brasileira se lesionou após a última manobra e saiu amparada pela equipe médica
Rayssa Leal terminou o Mundial de Skate com o quarto lugar. Neste sábado (8), ela recebeu muito apoio da torcida, mas preocupou ao cair de mau jeito após a última manobra. Ela agradeceu o público e saiu da pista amparada pela equipe médica. Veja no vídeo abaixo.
O pódio foi formado por um trio japonês: a campeã foi a líder do ranking da World Skate, Ibuki Matsumoto, com 156.59 pontos, seguida por Nanami Onishi (146.36) e Coco Yoshizawa (145.02).
Pela primeira vez, Rayssa competiu sem a proteção no joelho direito, que usou nas quartas e semifinal. No primeiro dia de treinamentos para o Mundial, a brasileira sofreu uma queda e torção no joelho direito. Poupada dos treinos no dia seguinte, ela seguiu a competição normalmente.
Rayssa começou bem sua primeira volta mas caiu após uma manobra e desistiu da tentativa. Na segunda rodada, encaixou uma volta perfeita e recebeu 63.71 dos juízes, subindo para a vice-liderança, atrás apenas da japonesa Ibuki Matsumoto.
A brasileira acrescentou manobras novas na sua última linha e vinha fazendo uma volta perfeita, mas caiu após uma tentativa de boardslide no corrimão e não subiu sua nota. Bastante chateada, ela saiu da pista fazendo sinal de negativo com a cabeça e passou alguns minutos conversando com os amigos que estavam na arquibancada.
Após a conclusão da fase de voltas, a brasileira ainda foi ultrapassada pela japonesa Coco Yoshizawa, que assumiu a vice-liderança.
Na primeira manobra, Rayssa encaixou um flip frontboard no corrimão e recebeu nota de 79.83. Antes da segunda manobra, chamou a torcida, que gritava o nome dela nas arquibancadas, mas não acertou o movimento, e a decisão ficou para a última manobra.
Na terceira manobra, Rayssa foi para o tudo ou nada, mas acabou caindo de mau jeito sobre o joelho direito, que havia lesionado no início da competição. Ela lamentou muito, agradeceu o apoio da torcida, e saiu da pista amparada por Letícia Bufoni e a equipe médica. Rayssa terminou a final com 143.54 pontos.
A brasileira foi para a fisioterapia após a prova, mas ainda passa por avaliações médicas para diagnosticar a gravidade da lesão.
Classificação final
|Pos.
|Atleta
|País
|Nota Total
1º
Ibuki Matsumoto
JAP
156.59
2º
Nanami Onishi
JAP
146.36
3º
Coco Yoshizawa
JAP
145.02
4º
Rayssa Leal
BRA
143.54
5º
Funa Nakayama
JAP
140.47
6º
Lucie Schoonheere
FRA
137.31
7º
Chenxi Cui
CHI
136.37
8º
Yuanling Zhu
CHI
61.62
A campanha de Rayssa Leal no Mundial de Skate
Quarta colocada no ranking, Rayssa estreou direto nas quartas de final, ao lado das demais skatistas top-8 do mundo. Com duas voltas seguras, ela avançou com a quarta melhor nota para a semifinal.
Na fase seguinte, mais uma excelente apresentação de Rayssa. Ela somou uma volta perfeita a um boardslide cravado para garantir a vaga na final como a segunda colocada, atrás apenas da campeã olímpica Coco Yoshizawa.
