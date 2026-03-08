menu hamburguer
Atleta morre após passar mal em prova de Ironman em Curitiba

Identidade da vítima não foi revelada

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/03/2026
17:36
Fernando Toldi venceu o Ironman 70.3 de Curitiba (Reprodução)
imagem cameraFernando Toldi venceu o Ironman 70.3 de Curitiba (Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Neste domingo, mais de 1.000 atletas participaram de triatlo Ironman 70.3 em Curitiba, no Paraná. Mas um participante, cuja identidade não foi revelada, morreu após sofrer uma parada cardíaca durante a prova.

Abaixo, o comunicado nas redes sociais do evento, cujo percurso incluía 1,9 km de natação na Represa do Passaúna, em Araucária, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida no Parque Barigui.

É com muita tristeza que confirmamos o falecimento de um participante da corrida do triatlo IRONMAN 70.3 Curitiba de hoje. Durante a parte da bicicleta do evento de domingo, a equipe no percurso reconheceu que o atleta precisava de cuidados médicos. O atleta foi atendido rapidamente e prestou cuidados médicos antes de ser transportado para um hospital próximo onde o atleta infelizmente faleceu. Enviamos as nossas mais sinceras condolências à família e amigos do atleta e continuaremos a oferecer-lhes o nosso apoio à medida que passam por este momento tão difícil. Agradecemos pelo pessoal de segurança e socorristas cujas ações rápidas ajudaram o atleta durante o evento.
Em respeito ao atleta e à sua família, não serão divulgadas mais informações neste momento.

Comunicado sobre a morte de um participante do Ironman 70.3 Curitiba (Reprodução)
Comunicado sobre a morte de um participante do Ironman 70.3 Curitiba (Reprodução)

 Os vencedores do Ironman

Pâmella Oliveira e Fernando Toldi foram os vencedores da prova na capital paranaense.

Pâmella Oliveira foi a campeã da prova em Curitiba (Reprodução)
Pâmella Oliveira foi a campeã da prova em Curitiba (Reprodução)

