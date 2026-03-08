Atleta morre após passar mal em prova de Ironman em Curitiba
Identidade da vítima não foi revelada
- Matéria
- Mais Notícias
Neste domingo, mais de 1.000 atletas participaram de triatlo Ironman 70.3 em Curitiba, no Paraná. Mas um participante, cuja identidade não foi revelada, morreu após sofrer uma parada cardíaca durante a prova.
Rayssa Leal sofre queda e fica fora do pódio no Mundial de Skate; japonesas dominam
Mais Esportes
Veja as baterias da final do street feminino no Mundial de Skate
Mais Esportes
Promessa do skate brasileiro, Kalani Konig aposta na yoga para brilhar no Mundial
Mais Esportes
➡️Rayssa Leal sofre queda e fica fora do pódio no Mundial de Skate; japonesas dominam
➡️Promessa do skate brasileiro, Kalani Konig aposta na yoga para brilhar no Mundial
Abaixo, o comunicado nas redes sociais do evento, cujo percurso incluía 1,9 km de natação na Represa do Passaúna, em Araucária, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida no Parque Barigui.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
É com muita tristeza que confirmamos o falecimento de um participante da corrida do triatlo IRONMAN 70.3 Curitiba de hoje. Durante a parte da bicicleta do evento de domingo, a equipe no percurso reconheceu que o atleta precisava de cuidados médicos. O atleta foi atendido rapidamente e prestou cuidados médicos antes de ser transportado para um hospital próximo onde o atleta infelizmente faleceu. Enviamos as nossas mais sinceras condolências à família e amigos do atleta e continuaremos a oferecer-lhes o nosso apoio à medida que passam por este momento tão difícil. Agradecemos pelo pessoal de segurança e socorristas cujas ações rápidas ajudaram o atleta durante o evento.
Em respeito ao atleta e à sua família, não serão divulgadas mais informações neste momento.
+ Aposte em seu atleta favorito!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Os vencedores do Ironman
Pâmella Oliveira e Fernando Toldi foram os vencedores da prova na capital paranaense.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias