menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Veja as baterias da final do street feminino no Mundial de Skate

Rayssa Leal termina em quarto lugar

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 08/03/2026
10:45
Atualizado há 0 minutos
Rayssa Leal se classifica para final do Mundial de skate no street feminino (Foto: Reprodução Instagram)
imagem cameraRayssa Leal se classifica para final do Mundial de skate no street feminino (Foto: Reprodução Instagram)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Japão dominou o pódio do Mundial de Skate Street feminino na manhã deste domingo (8), em São Paulo. Ibuki Matsumoto garantiu o ouro (156.59), acompanhada pelas compatriotas Nanami Onishi (146.36) e Coco Yoshizawa (145.02). A brasileira Rayssa Leal terminou na quarta posição (143.54) e caiu de mau jeito na última manobra, sentiu o joelho e precisou de atendimento médico para deixar a pista.

continua após a publicidade

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Pos.AtletaPaísNota Total

Ibuki Matsumoto

JAP

156.59

Nanami Onishi

JAP

146.36

Coco Yoshizawa

JAP

145.02

Rayssa Leal

BRA

143.54

Funa Nakayama

JAP

140.47

Lucie Schoonheere

FRA

137.31

Chenxi Cui

CHI

136.37

Yuanling Zhu

CHI

61.62

Veja como foram as baterias:

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

  • FIM DA FINAL
  • Coco Yoshizawa - erra a terceira tentativa, fica com 156.59
Rayssa Leal recebe atendimento médico (Foto: Beatriz Pinheiro)
Rayssa Leal recebe atendimento médico (Foto: Beatriz Pinheiro)
  • Rayssa Leal - erra terceira tentativa, fica com 143.54. A Fadinha caiu de mal jeito e sente o joelho
  • Ybuki Matsumoto - soma 156.59
  • Yualing Zhu - erra a primeira tentativa, fica com 61.62
  • Funa Nakayama - erra a terceira tentativa, fica com 140.47
  • Chenxi Cui - erra a terceira tentativa, fica com 136.37
  • Lucie Schoonnheree - erra a terceira tentativa, fica com 137.31
  • Nanami Onishi - soma 146.36
  • INÍCIO DA TERCEIRA MANOBRA
  • Coco Yoshizawa - erra a segunda tentativa
  • Rayssa Leal - erra a asegunda tentativa
  • Ybuki Matsumoto - erra a segunda tentativa
  • Yualing Zhu - erra a segunda tentativa
  • Funa Nakayama - erra a segunda tentativa
  • Chenxi Cui - soma 136.37
  • Lucie Schoonnheree - soma 137.31. Não aumenta sua nota
  • Nanami Onishi - erra a segunda tentativa
  • INÍCIO DA SEGUNDA MANOBRA
  • Coco Yoshizawa - soma 145.02
  • Rayssa Leal - soma 143.54
  • Ybuki Matsumoto - soma 152.99
  • Yualing Zhu - erra a primeira tentativa
  • Funa Nakayama - soma 140.47
  • Chenxi Cui - erra a primeira tentativa
  • Lucie Schoonnheree - erra a primeira tentativa
  • Nanami Onishi - soma 76.80
  • INÍCIO DA PRIMEIRA MANOBRA
  • Coco Yoshizawa - 65.47
Rayssa lamenta última volta (Foto: Beatriz pinheiro)
Rayssa lamenta última volta (Foto: Beatriz pinheiro)
  1. Rayssa Leal - erra na última volta e continua com 63.71
  • Ybuki Matsumoto - soma 73.26
  • Yualing Zhu - cai e continua com 61.62
  • Funa Nakayama - cai continua com 57.70
  • Chenxi Cui - soma 51.48
  • Lucie Schoonnheree - soma 61.65
  1. Nanami Onishi - cai e desiste da volta
  • INÍCIO DA TERCEIRA VOLTA
  • Coco Yoshizawa - soma 65.67
  1. Rayssa Leal - faz volta perfeita e soma 63.71
  • Ybuki Matsumoto - cai na última manobra e continua com 70.40
  • Yualing Zhu - cai e continua com 61.62
  • Funa Nakayama - soma 57.70
  • Chenxi Cui - soma 48.99
  1. Lucie Schoonnheree - cai e desiste da volta
  1. Nanami Onishi - cai e desiste da volta
  • INÍCIO DA SEGUNDA VOLTA
  • Coco Yoshizawa - soma 36.19
Rayssa Leal cai (Foto: Beatriz Pinheiro)
Rayssa Leal cai (Foto: Beatriz Pinheiro)
  1. Rayssa Leal - cai e desiste da volta. A Fadinha saiu mancando da pista
  • Ybuki Matsumoto - soma 70.40
  • Yualing Zhu - soma 61.62
  • Funa Nakayama - soma 57.70
  • Lucie Schoonnheree - soma 33.82
  • Nanami Onishi - soma 38.73
  • Chenxi Cui - soma 47.92
  • INÍCIO DA PRIMEIRA VOLTA
  • Atletas em aquecimento
Rayssa Leal vai para o aquecimento do Mundial (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)
Rayssa Leal vai para o aquecimento do Mundial (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)
  • Rayssa Leal no estilo durante o aquecimento
Rayssa Leal vai para o aquecimento do Mundial (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)
Rayssa Leal vai para o aquecimento do Mundial (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)
  • Rayssa Leal vai para a pista de aquecimento sem a proteção no joelho que usou nos últimos dias
Rayssa Leal na arquibancada do Mundial de Skate (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)
Rayssa Leal na arquibancada do Mundial de Skate (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)
  • Rayssa Leal ainda na arquibancada

➡️ Rayssa Leal brilha na semi e segue em busca do tri no Mundial de Skate

Confira como ficou a classificação final

Pos.AtletaPaísNota Total

Coco Yoshizawa

JAP

146.07

Rayssa Leal

BRA

142.52

Ibuki Matsumoto

JAP

135.82

Yuanling Zhu

CHI

133.91

Funa Nakayama

JAP

132.88

Chenxi Cui

CHI

132.23

Lucie Schoonheere

FRA

129.47

Nanami Onishi

JAP

129.47

Rayssa Leal durante as quartas de final do Mundial de Skate
Rayssa Leal durante as quartas de final do Mundial de Skate (Foto: Thiago da Luz/ STU)

Como foi a semi de Rayssa Leal?

A disputa começou com pouco mais de uma hora de atraso devido às chuvas na capital paulista. Os treinos programados para o início da manhã foram cancelados para agilizar o cronograma do dia e a primeira bateria foi interrompida por alguns minutos.

Quando chegou o momento de Rayssa Leal competir, na segunda bateria, o tempo já estava firme e as atletas foram à pista sob sol intenso. A brasileira abriu a semifinal com uma volta perfeita, bem mais solta do que o apresentado na véspera, somando 62.56 logo de cara. Ela elevou o nível na segunda linha e aumentou a nota para 67.24.

continua após a publicidade

Antes mesmo da disputa de manobras, Rayssa já figurava dentro da zona de classificação, com um provisório oitavo lugar. Na primeira tentativa, não conseguiu encaixar seu boardslide. Na segunda tentativa, encaixou a manobra no corrimão e recebeu 75.28 dos juízes para assumir a liderança provisória da prova. Com total de 142.52, ela ficou atrás apenas da japonesa Coco Yoshizawa, que assumiu a ponta na última manobra.

🤑🛹 Aposte na vitória de Rayssa Leal no Mundial de Skate!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias