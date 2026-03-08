Veja as baterias da final do street feminino no Mundial de Skate
Rayssa Leal termina em quarto lugar
- Matéria
- Mais Notícias
O Japão dominou o pódio do Mundial de Skate Street feminino na manhã deste domingo (8), em São Paulo. Ibuki Matsumoto garantiu o ouro (156.59), acompanhada pelas compatriotas Nanami Onishi (146.36) e Coco Yoshizawa (145.02). A brasileira Rayssa Leal terminou na quarta posição (143.54) e caiu de mau jeito na última manobra, sentiu o joelho e precisou de atendimento médico para deixar a pista.
CLASSIFICAÇÃO FINAL
|Pos.
|Atleta
|País
|Nota Total
1º
Ibuki Matsumoto
JAP
156.59
1º
Nanami Onishi
JAP
146.36
3º
Coco Yoshizawa
JAP
145.02
4º
Rayssa Leal
BRA
143.54
5º
Funa Nakayama
JAP
140.47
6º
Lucie Schoonheere
FRA
137.31
7º
Chenxi Cui
CHI
136.37
8º
Yuanling Zhu
CHI
61.62
Veja como foram as baterias:
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
- FIM DA FINAL
- Coco Yoshizawa - erra a terceira tentativa, fica com 156.59
- Rayssa Leal - erra terceira tentativa, fica com 143.54. A Fadinha caiu de mal jeito e sente o joelho
- Ybuki Matsumoto - soma 156.59
- Yualing Zhu - erra a primeira tentativa, fica com 61.62
- Funa Nakayama - erra a terceira tentativa, fica com 140.47
- Chenxi Cui - erra a terceira tentativa, fica com 136.37
- Lucie Schoonnheree - erra a terceira tentativa, fica com 137.31
- Nanami Onishi - soma 146.36
- INÍCIO DA TERCEIRA MANOBRA
- Coco Yoshizawa - erra a segunda tentativa
- Rayssa Leal - erra a asegunda tentativa
- Ybuki Matsumoto - erra a segunda tentativa
- Yualing Zhu - erra a segunda tentativa
- Funa Nakayama - erra a segunda tentativa
- Chenxi Cui - soma 136.37
- Lucie Schoonnheree - soma 137.31. Não aumenta sua nota
- Nanami Onishi - erra a segunda tentativa
- INÍCIO DA SEGUNDA MANOBRA
- Coco Yoshizawa - soma 145.02
- Rayssa Leal - soma 143.54
- Ybuki Matsumoto - soma 152.99
- Yualing Zhu - erra a primeira tentativa
- Funa Nakayama - soma 140.47
- Chenxi Cui - erra a primeira tentativa
- Lucie Schoonnheree - erra a primeira tentativa
- Nanami Onishi - soma 76.80
- INÍCIO DA PRIMEIRA MANOBRA
- Coco Yoshizawa - 65.47
- Rayssa Leal - erra na última volta e continua com 63.71
- Ybuki Matsumoto - soma 73.26
- Yualing Zhu - cai e continua com 61.62
- Funa Nakayama - cai continua com 57.70
- Chenxi Cui - soma 51.48
- Lucie Schoonnheree - soma 61.65
- Nanami Onishi - cai e desiste da volta
- INÍCIO DA TERCEIRA VOLTA
- Coco Yoshizawa - soma 65.67
- Rayssa Leal - faz volta perfeita e soma 63.71
- Ybuki Matsumoto - cai na última manobra e continua com 70.40
- Yualing Zhu - cai e continua com 61.62
- Funa Nakayama - soma 57.70
- Chenxi Cui - soma 48.99
- Lucie Schoonnheree - cai e desiste da volta
- Nanami Onishi - cai e desiste da volta
- INÍCIO DA SEGUNDA VOLTA
- Coco Yoshizawa - soma 36.19
- Rayssa Leal - cai e desiste da volta. A Fadinha saiu mancando da pista
- Ybuki Matsumoto - soma 70.40
- Yualing Zhu - soma 61.62
- Funa Nakayama - soma 57.70
- Lucie Schoonnheree - soma 33.82
- Nanami Onishi - soma 38.73
- Chenxi Cui - soma 47.92
- INÍCIO DA PRIMEIRA VOLTA
- Atletas em aquecimento
- Rayssa Leal no estilo durante o aquecimento
- Rayssa Leal vai para a pista de aquecimento sem a proteção no joelho que usou nos últimos dias
- Rayssa Leal ainda na arquibancada
➡️ Rayssa Leal brilha na semi e segue em busca do tri no Mundial de Skate
Confira como ficou a classificação final
|Pos.
|Atleta
|País
|Nota Total
1º
Coco Yoshizawa
JAP
146.07
2º
Rayssa Leal
BRA
142.52
3º
Ibuki Matsumoto
JAP
135.82
4º
Yuanling Zhu
CHI
133.91
5º
Funa Nakayama
JAP
132.88
6º
Chenxi Cui
CHI
132.23
7º
Lucie Schoonheere
FRA
129.47
8º
Nanami Onishi
JAP
129.47
Como foi a semi de Rayssa Leal?
A disputa começou com pouco mais de uma hora de atraso devido às chuvas na capital paulista. Os treinos programados para o início da manhã foram cancelados para agilizar o cronograma do dia e a primeira bateria foi interrompida por alguns minutos.
Quando chegou o momento de Rayssa Leal competir, na segunda bateria, o tempo já estava firme e as atletas foram à pista sob sol intenso. A brasileira abriu a semifinal com uma volta perfeita, bem mais solta do que o apresentado na véspera, somando 62.56 logo de cara. Ela elevou o nível na segunda linha e aumentou a nota para 67.24.
Antes mesmo da disputa de manobras, Rayssa já figurava dentro da zona de classificação, com um provisório oitavo lugar. Na primeira tentativa, não conseguiu encaixar seu boardslide. Na segunda tentativa, encaixou a manobra no corrimão e recebeu 75.28 dos juízes para assumir a liderança provisória da prova. Com total de 142.52, ela ficou atrás apenas da japonesa Coco Yoshizawa, que assumiu a ponta na última manobra.
🤑🛹 Aposte na vitória de Rayssa Leal no Mundial de Skate!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias