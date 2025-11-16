Veja lances de Carol/Rebecca x Davidova/Khmil no Mundial de Vôlei de Praia
Brasileiras enfrentam as ucranianas Davidova e Khmil pela terceira rodada
As brasileiras Carol e Rebecca enfrentaram, neste domingo (16), as ucranianas Davidova e Khmil pela terceira rodada do Grupo B no Mundial de Vôlei de Praia. Em Adelaide, na Austrália, as brasileiras venceram por 2 sets a 0 (21/17 e 21/15) e garantiram a liderança na fase eliminatória. ATUALIZAÇÃO: BRA 2 X 0 UKR
Na partida de estreia, as brasileiras superaram Marwa e Nada, do Egito, com autoridade. O triunfo foi por 2 sets a 0, com as parciais de 21/7 e 21/8. Logo depois, Carol e Rebecca dominaram as holandesas Konink e Poiesz para fechar a segunda vitória por 2 sets a 0, por 21/12 e 21/9.
Como foi o jogo?
FIM DO SEGUNDO SET: BRA 2 X 0 UKR
- Em último ponto disputado, Carol e Rebecca vencem a segunda parcial por 21 a 15 e fecham a partida. Vamos, Brasil!!
- Set point para o Brasil. Que virada e que sequência!
- Abre vantagem forte o Brasil
- Mais um belo bloqueio de Carol
- Tempo técnico. Placar em 14 a 10 para o Brasil
- Carol em todos os lados da quadra
- MONSTER BLOCK PARA O BRASIL!
- Na gavetinha da quadra. Eita, Carol! Que ataque!
- Tempo técnico. Placar em 11 a 10 para o Brasil
- Veio a virada! Dois bloqueios até o ponto
- Empate no placar em 7 a 7
- Carol no chão! Bora Brasil!
- Ucrânia na frente, mas sem pânico! Boa largada da Carol
- Recuperou bem! Placar empatado em 3 a 3
- Bloqueio de Carol para fora. 2 a 0 para as ucranianas
- Bola para fora! Primeiro ponto é da Ucrânia
FIM DO PRIMEIRO SET: BRA 21 X 17 UKR
- Aproveitou muito bem o bloqueio. Ponto de Rebecca para fechar o set em 21 a 17
- Set point para o Brasil!
- Que corte da Carol para recuperar a vantagem por 19 a 17
- Dois pontos consecutivos de bloqueio. Eita!
- Mais um tempo técnico - Placar por 18 a 16
- Primeiro ponto de bloqueio das ucranianas
- Bom rally! Excelentes salvadas da dupla da Amarelinha. Placar em 18 a 14 para o Brasil
- Mais um! Que leitura de Rebecca para abrir 16 a 11
- Contra-ataque impressionante das brasileiras
- Ponto de bloqueio com autoridade de Carol
- Tempo técnico para o Brasil, após placar apertar em 11 a 10
- De volta ao topo, com autoridade! Brasil faz 8 a 5
- Novo empate: 5 a 5, no placar
- Ventos fortes na Austrália pode ser detalhe importante para o jogo
- Brasil abriu vantagem no placar com 5 a 3
- Bola para fora! Jogo empatado em 3 a 3
- Primeiro ponto do jogo é de Rebecca para o Brasil
🟢 Bola no ar! Começa o jogo. Vamos, Brasil!
- Jogadoras estão prontas
➡️ Veteranas, Carol e Rebecca avaliam dificuldade do Mundial de Vôlei de Praia
O ano de Carol/Rebecca
A dupla disputa o Mundial como a número 2 do mundo, atrás apenas das também brasileiras Thâmela e Vic. Em etapas do Elite 16, principal categoria do Circuito Mundial, Carol e Rebecca, este ano, conquistaram um ouro e uma prata como melhores resultados. Ao Lance!, Rebecca fez o balanço da temporada da parceria.
— A gente começou muito bem o ano, oscilou um pouco e agora, nessa reta final, voltamos a ter uma consistência bem legal. Isso é normal pensando no equilíbrio do Circuito Mundial. O nível é muito alto; é claro que vencer sempre é o objetivo, mas estar ali entre os primeiros também é muito importante e acho que estamos conseguindo isso — analisou a cearense.
Segundo a atleta, os treinos para o Mundial foram focados na preparação física. As jogadoras, junto à treinadora Letícia Pessoa, decidiram abrir mão da última etapa do Elite 16 para priorizar a competição mais importante do ano.
O Mundial de Vôlei de Praia
Entre os dias 13 e 23 de novembro, a cidade de Adelaide, na Austrália, recebe os jogos do Mundial de Vôlei de Praia 2025. A competição, que estreou em 1997 e acontece de dois em dois anos, chega a sua 15ª edição nesta temporada. O Brasil é o maior vencedor do torneio, somando 35 pódios, entre as categorias feminina e masculina.
