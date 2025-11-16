menu hamburguer
Veja lances de Carol/Rebecca x Davidova/Khmil no Mundial de Vôlei de Praia

Brasileiras enfrentam as ucranianas Davidova e Khmil pela terceira rodada

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/11/2025
19:00
Atualizado há 2 minutos
Carol e Rebecca venceram na estreia do Mundial de Vôlei de Praia (Foto: Volleyball World)
imagem cameraCarol e Rebecca venceram na estreia do Mundial de Vôlei de Praia (Foto: Volleyball World)
  • Matéria
  • Mais Notícias

As brasileiras Carol e Rebecca enfrentaram, neste domingo (16), as ucranianas Davidova e Khmil pela terceira rodada do Grupo B no Mundial de Vôlei de Praia. Em Adelaide, na Austrália, as brasileiras venceram por 2 sets a 0 (21/17 e 21/15) e garantiram a liderança na fase eliminatória. ATUALIZAÇÃO: BRA 2 X 0 UKR

➡️ Sem sustos, Carol e Rebecca seguem 100% no Mundial de Vôlei de Praia

Na partida de estreia, as brasileiras superaram Marwa e Nada, do Egito, com autoridade. O triunfo foi por 2 sets a 0, com as parciais de 21/7 e 21/8. Logo depois, Carol e Rebecca dominaram as holandesas Konink e Poiesz para fechar a segunda vitória por 2 sets a 0, por 21/12 e 21/9.

Como foi o jogo?

FIM DO SEGUNDO SET: BRA 2 X 0 UKR

  1. Em último ponto disputado, Carol e Rebecca vencem a segunda parcial por 21 a 15 e fecham a partida. Vamos, Brasil!!
  • Set point para o Brasil. Que virada e que sequência!
  • Abre vantagem forte o Brasil
  1. Mais um belo bloqueio de Carol
  • Tempo técnico. Placar em 14 a 10 para o Brasil
  1. Carol em todos os lados da quadra
  • MONSTER BLOCK PARA O BRASIL!
  1. Na gavetinha da quadra. Eita, Carol! Que ataque!
  • Tempo técnico. Placar em 11 a 10 para o Brasil
  • Veio a virada! Dois bloqueios até o ponto
  • Empate no placar em 7 a 7
  1. Carol no chão! Bora Brasil!
  1. Ucrânia na frente, mas sem pânico! Boa largada da Carol
  • Recuperou bem! Placar empatado em 3 a 3
  1. Bloqueio de Carol para fora. 2 a 0 para as ucranianas
  1. Bola para fora! Primeiro ponto é da Ucrânia

FIM DO PRIMEIRO SET: BRA 21 X 17 UKR

  • Aproveitou muito bem o bloqueio. Ponto de Rebecca para fechar o set em 21 a 17
  • Set point para o Brasil!
  1. Que corte da Carol para recuperar a vantagem por 19 a 17
  • Dois pontos consecutivos de bloqueio. Eita!
  • Mais um tempo técnico - Placar por 18 a 16
  • Primeiro ponto de bloqueio das ucranianas
  • Bom rally! Excelentes salvadas da dupla da Amarelinha. Placar em 18 a 14 para o Brasil
  • Mais um! Que leitura de Rebecca para abrir 16 a 11
  • Contra-ataque impressionante das brasileiras
  1. Ponto de bloqueio com autoridade de Carol
  • Tempo técnico para o Brasil, após placar apertar em 11 a 10
  1. De volta ao topo, com autoridade! Brasil faz 8 a 5
  • Novo empate: 5 a 5, no placar
  • Ventos fortes na Austrália pode ser detalhe importante para o jogo
  • Brasil abriu vantagem no placar com 5 a 3
  1. Bola para fora! Jogo empatado em 3 a 3
  • Primeiro ponto do jogo é de Rebecca para o Brasil

🟢 Bola no ar! Começa o jogo. Vamos, Brasil!

  • Jogadoras estão prontas

➡️ Veteranas, Carol e Rebecca avaliam dificuldade do Mundial de Vôlei de Praia

O ano de Carol/Rebecca

A dupla disputa o Mundial como a número 2 do mundo, atrás apenas das também brasileiras Thâmela e Vic. Em etapas do Elite 16, principal categoria do Circuito Mundial, Carol e Rebecca, este ano, conquistaram um ouro e uma prata como melhores resultados. Ao Lance!, Rebecca fez o balanço da temporada da parceria.

— A gente começou muito bem o ano, oscilou um pouco e agora, nessa reta final, voltamos a ter uma consistência bem legal. Isso é normal pensando no equilíbrio do Circuito Mundial. O nível é muito alto; é claro que vencer sempre é o objetivo, mas estar ali entre os primeiros também é muito importante e acho que estamos conseguindo isso — analisou a cearense.

Carol e Rebecca vencem na estreia do Mundial de Vôlei de Praia (Foto: Volleyball World)
Carol e Rebecca vencem na estreia do Mundial de Vôlei de Praia (Foto: Volleyball World)

Segundo a atleta, os treinos para o Mundial foram focados na preparação física. As jogadoras, junto à treinadora Letícia Pessoa, decidiram abrir mão da última etapa do Elite 16 para priorizar a competição mais importante do ano.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

O Mundial de Vôlei de Praia

Entre os dias 13 e 23 de novembro, a cidade de Adelaide, na Austrália, recebe os jogos do Mundial de Vôlei de Praia 2025. A competição, que estreou em 1997 e acontece de dois em dois anos, chega a sua 15ª edição nesta temporada. O Brasil é o maior vencedor do torneio, somando 35 pódios, entre as categorias feminina e masculina.

