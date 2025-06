A Seleção Brasileira de Vôlei é uma das maiores potências do mundo do esporte, assim, a liga nacional não poderia estar "atrás" das internacionais, e não está. Entre as 30 convocadas de Zé Roberto para a Liga das Nações de Vôlei (VNL), 22 atletas competiram na Superliga A na última temporada. Fora do Brasil, Tainara assinou com o Sesi Flamengo e estará no país para a próxima edição. O jogo de estreia contra a Tchéquia também contou com destaque para elas, principalmente a oposta rubro-negra e Julia Kudiess, central do Gerdau Minas.

Com problemas de bloqueio, foi Julia responsável pelo primeiro ponto do Brasil nesse quesito no clico olímpico para Los Angeles 2028. No fim do primeiro set, a central do Minas acertou bem o tempo da ponteira tcheca e afundou a bola no chão adversário. Nervosa, ela encarou sua estreia oficial na Seleção Brasileira, após uma série lesão em sua última convocação, e aproveitou para celebrar o feito em conversa com o Lance!.

— Eu fico muito feliz, porque eu sinto que estou no caminho certo, é claro que eu tenho muito a melhorar, mas o que não falta são pessoas boas aqui para dizer o que a gente tem que fazer. Então é isso, eu bloqueei, mas eu fico irritada saindo desse jogo, porque muitas bolas, a bola foi para fora, então eu sei que eu posso fazer muito melhor — destacou Kudiess.

A mudança de clube para Seleção Brasileira já foi enfrentada por muitos ótimos jogadores na história do país. Apesar disso, a adaptação e pressão encaradas não são fáceis, ainda mais para jovens atletas. Aos 22 anos, Julia Kudiess analisou a diferença entre defender o Minas e o Brasil em sequência.

— Muda completamente, temporada de clube é uma coisa, e a temporada aqui é outra. Eu acho que são níveis totalmente diferentes. Claro que lá é muito pesado, mas aqui você está representando outros atletas, então a responsabilidade que a gente tem é muito maior. Tem uma certa pressão.

Brasil x Tchéquia, VNL feminina, no Maracanãzinho (foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

Jogadoras da Seleção Brasileira na Superliga

Para a primeira seleção de relacionadas, para o jogo contra a Tchéquia, Zé Roberto precisou analisar o melhor grupo disponível entre as 30 confirmadas. A decisão do técnico mostrou-se eficiente ao garantir a vitória na estreia, com grandes nomes da Superliga. Em meio a 14 nomes, 10 atletas representam equipes brasileiras, como: Flamengo, Minas, Praia Clube e Barueri.

Apesar do número anterior de 22 convocadas, e atuam no torneio nacional, o número ainda é grande em comparação as atuantes em clubes estrangeiros. As relacionadas para o primeiro jogo foram:

Tainara (Oposta) - Sesc Flamengo

Macris (Levantadora) - Dentil Praia Clube

Lorena (Central) - Sesc Flamengo

Aline (Ponteira) - Flor de Ypê Barueri

Julia Kudiess (Central) - Gerdau Minas

Luzia (Central) - Flor de Ypê Barueri

Kika Motta (Líbero) - Gerdau Minas

Helena (Ponteira) - Sesc Flamengo

Jheovana (Oposta) - Flor de Ypê Barueri

Lais (Líbero) - Sesc Flamengo

Confira todas as convocadas da Superliga

Jogadora Posição Clube Lanna Central Flor de Ypê Barueri Macris Levantadora Dentil Praia Clube Lorena Central Sesc Flamengo Aline Ponteira Flor de Ypê Barueri Karol Ponteira Unilife Maringá Julia Central Gerdau Minas Luzia Central Flor de Ypê Barueri Paulina Libero Unilife Maringá Érica (Kika Motta) Libero Gerdau Minas Helena Ponteira Sesc Flamengo Kisy Oposta Gerdau Minas Jheovana Oposta Flor de Ypê Barueri Tainara Oposta Sesi Flamengo Giovana Levantadora Osasco São Cristóvão Ariane Oposta Fluminense Lais Libero Sesc Flamengo Kenya Levantadora Osasco São Cristóvão Marina Levantadora Brasília Vôlei Vivian Levantadora Unilife Maringá Valquiria Central Osasco São Cristóvão Mayhara Central Sesi Bauru Lyara Levantadora Flor de Ypê Barueri Marcelle Libero Fluminense

Próxima etapa do Brasil na VNL

Para seguir na etapa da Liga das Nações de Vôlei, a Seleção Brasileira volta à quadra do Maracanãzinho, às 21h (de Brasília), para enfrentar os Estados Unidos nesta quinta-feira (5). Sem grande torcida ao seu lado, no jogo contra as italianas, a equipe norte-americana precisará lidar novamente com a força da arquibancada no Brasil.

O próximo jogo promete ser mais complicado que o primeiro, já que o Brasil enfrenta o responsável pela eliminação nas semifinais das Olimpíadas de Paris 2024. Apesar da derrota para a Itália, tanto na final na França quanto na estreia da VNL, os Estados Unidos ainda são um time rápido de muito volume. Sem o nervosismo de estreia, a Seleção Brasileira deve chegar mais "centrada" em suas escolhas, e o jogo promete ser um dos mais intensos da Liga das Nações de Vôlei Feminino no Rio de Janeiro.