Antetokounmpo ganha camisa do Corinthians em jogo da Seleção

Ídolo da NBA, Giannis Antetokounmpo está na Neo Química Arena, do Corinthians, para a partida entre Brasil e Paraguai. O jogador do Milwaukee Bucks foi presenteado com uma camisa do Corinthians. Ele recebeu o presente das mãos do presidente do clube, Osmar Stabile e do vice-presidente Armando Mendonça.

continua após a publicidade

➡️ Giannis Antetokounmpo sofre queda durante enterrada em quadra do Rio de Janeiro

Em tour no Brasil, Antetokounmpo também acompanhou a Seleção feminina de vôlei na Liga das Nações (VNL). Na ocasião, a Itália derrotou o Brasil por 3 sets 0.

Giannis Antetokounmpo em inauguração no Rio de Janeiro (Foto: Anna Ramos/Lance!)

Antetokounmpo visita o Brasil

O astro da NBA Giannis Antetokounmpo está no Brasil! Nesta segunda-feira (9), o grego participou da reinauguração de uma quadra de basquete na Praça Claudio Coutinho, no Leblon, Rio de Janeiro. O local foi reformado e revitalizado por uma empresa na qual o jogador do Bucks é embaixador global.

continua após a publicidade

— Minha história está ligada com quadras públicas. Foi assim que descobri a minha paixão pelo basquete. Espero que essa quadra inaugurada hoje permaneça sempre cheia e possa incentivar a formação de novos talentos — afirma Giannis Antetokounmpo.

Durante inauguração de sua quadra no Rio de Janeiro, o ala-pivô abriu o jogo sobre favoritismo entre os finalistas da NBA 2024/25: Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Eu não prefiro nenhuma delas. Eu prefiro o Milwaukee Bucks. Mas eu acho que os dois times jogam o mesmo tipo de basquete, ambos jogam com muita velocidade. O OKC tem o MVP, mas estão empatados na série, então não importa. Eu acho que o melhor time será quem vencer — analisou Antetokounmpo.

A campanha na temporada regular do Milwaukee Bucks foi suficiente para a classificação direta nos playoffs da NBA. Apesar disso, a equipe não deu "sorte" em pegar o embalado Pacers já na primeira rodada da pós-temporada. O duro confronto começou com duas derrotas fora de casa e rendeu apenas um triunfo para o time de Antetokounmpo.