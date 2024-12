Bucks x Thunder: saiba qual a premiação da Copa NBA para a equipe vencedora

Acontece nesta terça-feira (17), às 22h30 (horário de Brasília), a final da Copa NBA. Milwaukee Bucks e Oklahoma City Thunder se enfrentarão na T-Mobile Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Esta é a segunda edição da competição, que estreou em 2023 com o título do Los Angeles Lakers.

A primeira edição do torneio, fez sucesso entre o público e chegou a registrar audiência 26% maior em relação aos jogos disputados no mesmo período de 2022. Além disso, a competição vendeu seu naming rights à Emirates, o que rendeu a ela uma receita de US$ 500 milhões (cerca de R$ 3 bilhões na cotação atual).

Graças ao sucesso a primeira edição e a vontade da organização da competição de seduzir ainda mais os atletas, neste ano, a Copa NBA pagará uma premiação ainda maior. Cada atleta da equipe vencedora receberá, além da medalha, cerca de US$ 515 mil, o equivalente a R$ 3,1 milhões na cotação atual.

Lance de Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder, na semifinal da Copa NBA contra o Houston Rockets (Foto: Nathaniel S. Butler / NBAE / Getty Images via AFP)

Já os jogadores da equipe vice-campeã receberão US$ 206 mil cada um (cerca de R$ 1,25 milhão).

As etapas anteriores também tiveram premiações individuais. Os eliminados nas semifinais receberam US$ 103 mil (R$ 627 mil) por atleta. Já os eliminados nas quartas de final receberam US$ 51,5 mil cada, cerca de R$ 313,6 mil.

Os valores das premiações deste ano são maiores do que as distribuídas na primeira edição, que foram de US$ 500 mil, US$ 200 mil, US$ 100 mil e US$ 50 mil por jogador.