Uma das maiores lendas da Fórmula 1 completa 56 anos nesta sexta-feira (3). Michael Schumacher deixou um grande legado para categoria, com a sua excelência técnica e espírito competitivo. O alemão acumulou diversos recordes e se consagrou um dos grandes nomes do automobilismo. Aproveitando a data, o Lance! mostra as curiosidades, dentro e fora das pistas, da vida de Schumacher.

Início da carreira

Schumacher nasceu em Hürth, na Alemanha, em 1969. Começou a correr aos cinco anos, no kartódromo administrado pelo seu pai em Kerpen, no território alemão. Apesar disso, Michael só entrou nas competições a partir de 1983, quando conseguiu a licença para correr de Kart. O carro usado na época corria com pneus usados, porque sua família não possuía dinheiro para comprar novos.

A estreia nas pistas aconteceu em 1988. O alemão ganhou o campeonato de Fórmula König. Dois anos depois, venceu a Fórmula 3 alemã.

Estreia na F1 (graças a uma briga)

A carreira na Fórmula 1 começou em 1991. Na época, Bertrand Gachot, primeiro piloto da Jordan, foi preso por envolvimento em uma briga. O empresário de Schumacher se propôs a pagar os US$ 237 mil que Eddie Jordan pedia para substituir o francês e o convenceu de fechar o acordo.

O empresário afirmou que Michael era especialista no circuito de Spa-Francochamps. Porém, anos depois Schumacher contou que se tratava de uma mentira: “Eu havia dado apenas uma volta de bicicleta na pista”.

Adotou uma 'caramelo' brasileira

No ano de 1996 durante o GP de São Paulo, Schumacher já era bicampeão mundial e estava na sua temporada de estreia pela Ferrari. Nos bastidores do circuito, uma cadelinha caramelo vagava em busca de alimento e abrigo, chamando a atenção do piloto.

Ao ver um fiscal tentando afastar o animal com chutes e gritos, Michael e interveio. O heptacampeão descobriu que o animal era um visitante recorrente no local, se comoveu e adotou a cadelinha.

Desde este momento, Flea (pulga, em inglês) foi levada para viver com a família Schumacher na Suíça. A cadelinha passou a acompanhar o piloto em viagens e corridas, tornando uma presença essencial em sua vida.

Paixão por outros esportes

Schumacher tem outras paixões além do automobilismo. O alemão também é apaixonado por futebol, e inclusive, chegou a jogar por alguns times amadores na Suíça. Quando se trata de torcer, Michael tem os seus favoritos: o FC Kohln, da Alemanha, e o Newcastle United, da Inglaterra.

Recordes que ainda detém na Fórmula 1

Michael Schumacher deixou marca na Fórmula 1 (Foto: Reprodução)

Schumacher ganhou 91 corridas, conquistou 68 poles, subiu 155 vezes ao pódio e fez 77 voltas mais rápidas. Mesmo que alguns destes números tenham sido batidos por Lewis Hamilton, Michael ainda possui alguns recordes difíceis de serem quebrados.

Seguem os recordes, abaixo: