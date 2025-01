Papo com Helio Castroneves: 2025 será repleto de novidades. Aguardem!

Olá, amigos, tudo bem?

Espero que todos tenham um 2025 com muita paz, saúde e otimismo. Os desafios que já estão sendo enfrentados desde o dia 1º exigem de nós, cada um a seu modo, uma postura positiva. Se as reflexões do final de ano alimentaram nossos corações para iniciar esse novo ciclo com ânimo renovado, sem dúvida, estamos no caminho certo.

continua após a publicidade

Digo isso porque, realmente, estou otimista em relação ao que vem pela frente. Aprendi muito em 2024, pude viver com intensidade novas experiências, conheci mais profundamente um lado do automobilismo que eu não conhecia tão bem, assumi novas responsabilidades, enfim, foi um ano de grandes transformações.

➡️ Red Bull perde patrocínio anual de mais de R$ 300 milhões de empresa de criptomoedas

Tudo isso trago comigo para um 2025 com muitas novidades. Nessa primeira coluna do ano, ainda não posso dizer nada, mas prometo que na coluna da próxima semana poderei revelar pelo menos uma dessas novidades. Tenho certeza de que vão adorar.

continua após a publicidade

➡️ O que esperar de Lewis Hamilton na Ferrari?

Mas enquanto tudo ainda é segredo, posso comemorar com vocês o grande ano que 2024 foi para a nossa equipe, a Meyer Shank Racing. Conquistamos nossa primeira pole, fomos ao pódio na prova de exibição no Thermal Club – e ainda faturamos um prêmio de US$ 250.000 -, disputamos pela primeira vez a Indy 500 com três carros, completamos 150 provas na IndyCar na corrida de Portland, a equipe cresceu, marcamos nosso retorno ao IMSA WeatherTech SportsCar Championship, contratamos novos pilotos, iniciamos uma parceria técnica com a Ganassi e muito mais. Foi, de fato, um ano muito movimentado.

A Meyer Shank Racing era uma equipe pequena, quando correu pela primeira vez na IndyCar, em 2017, tinha menos de 20 funcionários quando cheguei em 2021, ano da primeira vitória da equipe na categoria, justamente a minha quarta Indy 500. Fico feliz em estar podendo contribuir para o crescimento do time, que fica em Ohio e hoje, certamente, nossa sede está cercada por neve.

continua após a publicidade

Hélio Castroneves em Indianapolis, Indiana, nos Estados Unidos (Foto: James Black | IMS Photo)

Mas a neve não tem conseguido esfriar o otimismo de todos, muito pelo contrário. Estamos todos em ritmo acelerado, trabalhando forte para a lendária prova 24 Horas de Daytona. Tenho certeza de que esse será o clima reinante durante o ano todo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como piloto, já tenho garantida a minha presença na Indy 500, o que me permitirá lutar pela minha quinta vitória naquele lugar mágico e que amo tanto. Uma coisa que eu realmente gostaria era de participar de mais corridas. Não necessariamente na IndyCar ou IMSA, mas em outras categorias dentro ou fora dos Estados Unidos. A surpresa da semana que vem é justamente sobre isso. Então, fiquem ligados. Boa semana a todos e até semana que vem.