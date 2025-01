Uma das estreias aguardadas para 2025, além de Lewis Hamilton na Ferrari, é Carlos Sainz na Williams, e tudo por conta do conhecimento que o espanhol pode agregar ao time, conforme aposta Alexander Albon. O tailandês ainda afirmou que o novo companheiro também será “um bom líder na equipe” e destacou a boa comunicação que ele possui.

Sainz deixou a Ferrari após quatro temporadas para dar vez a Hamilton, antes na Mercedes. O madrilenho acabou indo para o time de Grove depois de ver as principais equipes do grid optarem por outros nomes, como os próprios alemães, que preencheram o posto deixado pelo heptacampeão com o pupilo Andrea Kimi Antonelli.

A aposta, no entanto, é que a Williams alcance resultados ainda melhores tendo dois pilotos experientes. Albon, todavia, alertou que toda atenção é necessária.

— Não acho que seja um ano para ficarmos relaxados, pensar que tudo virá até nós agora. Ainda há o elemento de continuar pressionando para garantir que estamos aprendendo e sendo adaptáveis — salientou.

— E vamos ter contratempos, como todas as equipes, mas esperamos agora estar em uma posição melhor para lidar com eles — frisou Albon, citando Sainz na sequência.

— Será ótimo quando Carlos chegar e se integrar à equipe — a experiência e o conhecimento de Ferrari vão ajudar muito. Acho que ele também será um bom líder. Ele fala bem e é muito articulado — avaliou.

Albon seguiu com os elogios ao novo colega de time:

— Ele também vem de uma sólida formação em engenharia. Acho que é bom nesse sentido. Portanto, será muito importante saber como vamos usar as informações dele e como as aplicaremos ao nosso carro — completou.

— Acho que teremos uma equipe forte. Passamos por muitos contratempos este ano. Realmente acredito que aprendemos com muitos deles e estou animado. Sinto-me mais esperançoso do que em 2024 porque acredito que fizemos muitas mudanças. E agora que alcançamos a maior parte do aprendizado, podemos usá-lo — encerrou.

A Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.