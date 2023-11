Varejão atualmente é dirigente do Cleveland Cavaliers, franquia no qual defendeu por 12 temporadas e, junto ao clube, abriu quadras em Vitória, no Espírito Santo, e em São Paulo, para a formação de novos atletas e reforçar o esporte no Brasil. Segundo o ex-atleta, essa pode ser um dos meios para ter novos brasileiros na maior liga de basquete do mundo.