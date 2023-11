O Mano a Mano desembarcou neste domingo (26) no Forte de São João, no bairro da Urca, no Rio de Janeiro, para um amistoso de basquete 3x3, modalidade que estará nos Jogos de Paris 2024. O evento reuniu atletas do cenário nacional e internacional, como os brasileiros Marquinhos, Rafael Bobby, Alex Brabo e Anderson Varejão, lenda do basquete brasileiro e da franquia da NBA Cleveland Cavaliers. Entre os estrangeiros, marcaram presença os norte-americanos Mario Chalmers e Brandon Rush e o francês Ian Mahinmi.