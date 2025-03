Anderson Silva enfim contou quem foi o seu adversário mais desafiador da carreira. Em entrevista para o podcast do pugilista Andre Ward, divulgada nesta terça-feira (4), o lutador compartilhou detalhes sobre sua carreira, revelando o maior desafio que enfrentou e uma luta desejada que nunca ocorreu, além de comentar sobre aposentadoria.

continua após a publicidade

➡️ José Aldo volta ao octógono no UFC 315; conheça adversário

Reconhecido por sua destreza no octógono, Anderson Silva surpreendeu ao nomear Hayato Sakurai, com quem lutou no Japão em 2001, como seu adversário mais desafiador. Naquele momento, Sakurai estava invicto, com um histórico de 18 vitórias e dois empates.

- Acho que Hayato Sakurai, porque foi meu primeiro cinturão. E estava com muito medo, porque quando estava no Japão, os caras me botaram num quarto, só tinha uma TV no quarto e colocaram muitos highlights do Hayato, batendo em muita gente. E eu estava vendo, pensando "Uau, isso é ótimo… Ele faz muito isso" - disse o brasileiro, que completou:

continua após a publicidade

- Foi bom, porque eu vi ele (lutando) e vi muita coisa. Naquele momento, acho que Hayato tinha batido em cinco brasileiros, e eu disse, "Oh meu Deus, estou em apuros".

Apesar do medo e da ansiedade antes da luta, o "Spider" conseguiu superar Sakurai por decisão unânime, para conquistar seu primeiro título no MMA. Vale destacar que esta decisão aconteceu antes mesmo da entrada do brasileiro no UFC .

continua após a publicidade

Além disso, Silva mencionou uma luta muito antecipada contra Georges St-Pierre (GSP) que nunca se materializou. Entre 2010 e 2013, ambos eram campeões em suas respectivas categorias no UFC, mas a luta nunca aconteceu por várias razões.

Aos quase 50 anos, Silva também discutiu a possibilidade de aposentadoria. Afastado das competições desde uma luta de exibição contra Chael Sonnen, em junho de 2024, ele afirmou não pensar em se aposentar e que se mantém pronto para - a qualquer momento - voltar ao ringue.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte