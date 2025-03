Manel Kape e Asu Almabayev se enfrentam, neste sábado (1), na luta principal do UFC Fight Night, no UFC Apex, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O evento é o primeiro Fight Night de março, que pode definir o próximo desafiante pelo cinturão do peso mosca, que pertence ao brasileiro Alexandre Pantoja.

Kape e Almabayev terão um combate importante para se aproximar por uma luta pelo cinturão dos moscas. De um lado, o português vem de vitória contra o brasileiro Bruno Gustavo da Silva, onde desafiou Alexandre Pantoja pelo cinturão após o combate, mas não recebeu a oportunidade pelo título, que Pantoja deve defender contra o neozelandês Kai Kara-France. Vale lembrar que o atual campeão já derrotou Manel, em 2021, por decisão unânime.

No outro corner, Asu Almabayev vem de 16 vitórias seguidas no MMA, sendo quatro no UFC. Em oitavo no ranking, o cazaque pode se tornar o próximo desafiante dos moscas, o que seria o "casamento perfeito" para a empresa, já que ele não enfrentou Pantoja ou Kara-France.

No card preliminar, dois lutadores brasileiros estarão em ação. No peso pena, Ricardo Ramos e Lucas Almeida encaram os americanos Chepe Mariscal e Danny Silva, respectivamente.

Saiba de todos os detalhes do UFC 311:

FICHA TÉCNICA

UFC FIGHT NIGHT: Kape X Almabayev — Las Vegas, EUA

📆 Data: 1 de março de 2025

⏰ Horário: A partir de 16h30 (horário de Brasília)

🌍 Local: Las Vegas, Estados Unidos

📺 Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card principal — a partir de 19h

Peso mosca (até 56,7 kg): Manel Kape x Asu Almabayev

Peso médio (até 83,9 kg): Cody Brundage x Julian Marquez

Peso leve (até 70,3 kg): Nasrat Haqparast x Esteban Ribovics

Peso pena (até 65,7 kg): Hyder Amil x William Gomis

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Danny Barlow x Sam Patterson

Card preliminar — a partir de 16h30

Peso pesado (até 120,2 kg): Austen Lane x Mario Pinto

Peso pena (até 65,7 kg): Ricardo Ramos x Chepe Mariscal

Peso pena (até 65,7 kg): Lucas Almeida x Danny Silva

Peso mosca feminino (até 56,7 kg): Andrea Lee x JJ Aldrich