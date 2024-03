Analista se anima e compara joia da NBA a Kobe Bryant (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 26/03/2024 - 18:46 • Rio de Janeiro (RJ)

A NBA está testemunhando o nascimento de uma nova estrela. Jogador do Houston Rockets, Jalen Green, tem capturado a atenção de todos com suas performances espetaculares desde a lesão de Aperen Sengun em 10 de março. Sob o novo comando, Green aumentou significativamente o número de arremessos por jogo, passando a fazer uma média de 21,4 tentativas por noite, seis a mais do que quando era a segunda opção ofensiva da equipe.

Não são apenas números vazios; as atuações de Green estão se convertendo em vitórias para os Rockets. No dia 25 de março, a equipe celebrou sua nona vitória consecutiva, impulsionada por 27 pontos e 6 rebotes de Green.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O jovem de 22 anos, considerado um dos principais candidatos a Jogador do Mês da Conferência Oeste, tem médias de 27,8 pontos, 5,8 rebotes e 3,4 assistências, com um aproveitamento de 41% nas bolas de três pontos durante esse período, demonstrando uma produção ao nível dos melhores da liga.

O Estilo de Jogo Corajoso de Green e as Comparação com Kobe Bryant:

O estilo de jogo destemido de Green e sua habilidade de atacar a cesta têm trazido sentimentos nostálgicos a alguns analistas. Bill Simmons, em um episódio recente de seu podcast “The Bill Simmons Podcast”, comparou Green a um jovem Kobe Bryant dos finais dos anos 90. “Vou dizer isso com muito cuidado, sei do que estou falando, e sei que ele não vai ser essa pessoa, mas quando o vejo jogar, me lembra um pouco do Kobe jovem”, comentou Simmons sobre Green.

Não faz muito tempo, Green estava cercado por rumores de troca. Segundo o insider da NBA, Shams Charania, os Rockets ofereceram aos Nets um pacote que incluía Green e múltiplas escolhas de primeira rodada em troca de Mikal Bridges, antes do prazo final de trocas em 8 de fevereiro. Agora, parece que os Rockets podem respirar aliviados por terem mantido Green.

(Foto: Tim Warner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

➡️ Astro da NBA critica emissora nas redes sociais: ‘Vocês deveriam me pagar’

Quase dois meses após esses rumores, Green se firmou como um membro integral do núcleo da equipe de Houston. Ao lado de Aperen Sengun, os Rockets descobriram duas peças fundamentais para o futuro. Ainda há dúvidas sobre Jabari Smith Jr., Amen Thompson e Cam Whitmore, mas se esses jovens jogadores evoluírem significativamente na temporada de 2024-25, os Rockets serão uma equipe a ser respeitada.

Green e a Expectativa para os Playoffs:

Green expressou felicidade em ver sua recente ascensão sendo reconhecida com prêmios, como a nomeação de Jogador da Semana da Conferência Oeste. “É um bom sentimento, mas [os prêmios individuais] não são importantes”, disse Green aos repórteres.

➡️ NFL anuncia nova equipe com os direitos de marketing no Brasil

“Nosso objetivo é chegar aos playoffs… Vou continuar trabalhando duro”. Com os Rockets a apenas meio jogo de distância do décimo lugar na Conferência Oeste, ocupado pelos Warriors, em 25 de março, a habilidade de Green de levar os Rockets a uma vaga improvável nos playoffs será um verdadeiro teste para seu legado em formação.