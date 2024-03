Quatro meses para Paris 2024: Cerimônia de Abertura entrará para história com percurso inovador

A Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos não será realizada em um estádio (Foto: Reprodução/Olímpiadas)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/03/2024 - 16:47 • Paris (FRA)

Pela primeira vez na história, a Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos não será realizada em um estádio. Daqui a exatamente quatro meses, em 26 de julho de 2024, milhares de atletas vão desfilar em barcos pelo Sena, o rio que corta Paris, em frente a centenas de milhares de espectadores presentes na capital francesa.

Em uma situação diferente, o desfile de atletas, que tradicionalmente acontece dentro de um estádio, será no Sena, com barcos para cada delegação nacional. O desfile terminará seu percurso de 6km na frente do Trocadero, onde os elementos finais da cerimônia e os shows acontecerão.

O desfile no rio seguirá o curso do Sena, de leste a oeste, cobrindo uma distância de 6km. Partirá da ponte de Austerlitz, ao lado do Jardim das Plantas, passando por duas ilhas no centro da cidade, a Île Saint Louis e a Île de la Cité, então atravessando por baixo de diversas pontes. Os atletas verão alguns dos locais oficiais dos Jogos, como a Place de la Concorde, a Esplanade des Invalides, o Grand Palais e, por fim, a ponte de Iéna, na qual o desfile chega ao fim.

Por ser ao redor da cidade, a Cerimônia de Abertura será aberta a grande parte do público em Paris, sem ingresso para os espectadores nos setores superiores. Aqueles que quiserem ver a cerimônia nos setores inferiores, da ponte Austerlitz à ponte de Iéna, terão que comprar bilhetes.

(Foto: Reprodução/Olímpiadas)

Cerca de oitenta telões e caixas de som estrategicamente posicionados permitirão que todos curtam a atmosfera mágica deste show, que vai reverberar por toda a capital francesa. A montagem será feita para que centenas de milhares de espectadores tenham a chance de sentir a energia do evento.