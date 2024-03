Astro da NBA critica emissora nas redes sociais: ‘Vocês deveriam me pagar’

Draymond Green (esquerda) é um dos astros do Golden State Warriors (Foto: Sean M. Haffey/AFP)







Publicada em 26/03/2024

Após uma derrota dos Golden State Warriors para os Minnesota Timberwolves, no domingo (24), o ala-pivô Draymond Green fez um desabafo que repercutiu nas redes sociais.



A polêmica começou quando ele afirmou que não se importava com os resultados do Houston Rockets, apesar de ambos os times estarem lutando pela décima vaga da conferência. O que irritou o jogador foi a maneira como a ESPN divulgou sua declaração, sem oferecer o contexto completo da conversa.



- Por que vocês não postam o vídeo com toda a conversa? Vocês deveriam me pagar pelo tanto de clickbait que vocês publicam - comentou o jogador em um post da emissora no Instagram.



No núcleo da controvérsia está a frustração de Green com a situação atual dos Warriors. A equipe, conhecida por suas conquistas recentes na NBA, enfrenta dificuldades na temporada, incluindo falta de consistência e hábitos não muito positivos. Para Green, o foco deveria estar em melhorar o desempenho da própria equipe, em vez de se preocupar com as ações de times adversários como o Rockets.



A disputa pelo décimo lugar na Conferência Oeste está mais acirrada do que nunca. Enquanto os Warriors sofreram uma queda para 36-34 após a derrota mencionada, o Rockets apresentou uma melhora impressionante, vencendo 10 de seus últimos 11 jogos e alcançando um equilíbrio de 35-35 na temporada. Este cenário coloca ambos os times em uma rota de colisão direta pela última vaga no torneio NBA Play-In.



Em um confronto que promete ser elétrico, Warriors e Rockets se enfrentarão no próximo dia 4 de abril, em uma partida que poderá ser decisiva para a classificação no Play-In. Dada a performance recente do Rockets em casa e a importância deste jogo, Green e seus companheiros de equipe, incluindo Stephen Curry, terão que estar no auge de suas habilidades para garantir uma vitória em território adversário.

