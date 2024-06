ANÁLISE: Título do Boston Celtics desafia imediatismo e reforça receita para ganhar a NBA

Astros do Celtics, Jayson Tatum e Jaylen Brown nunca vestiram outra camisa na NBA (Foto: JESSE D. GARRABRANT / AFP)







Copiar Link

Escrito por Pedro Werneck • Publicada em 18/06/2024 - 16:20 • Rio de Janeiro (RJ)

Um time campeão não nasce de um dia para o outro, como o Boston Celtics demonstrou mais uma vez em 2024. O título da franquia de Massachusetts coroa um trabalho muito bem feito e que segue a receita para ganhar a NBA. Por mais que não exista fórmula mágica, os últimos anos demonstram repetidamente a importância de deixar o imediatismo de lado e apostar na consolidação de um elenco.

Técnico dos Celtics entre 2013 e 2021, Brad Stevens se tornou executivo da equipe e deu continuidade a um trabalho que valorizava um time com defesa forte e ataque coletivo. Ele também ignorou contestações e apostou na permanência "à qualquer custo" de estrelas do elenco. No início da temporada, ofereceu o maior contrato da história da NBA a Jaylen Brown, bastante criticado após a derrota do Boston Celtics nas finais da Conferência Leste de 2023.

Por outro lado, Brad Stevens abriu mão de dois nomes muito identificados com a franquia: o ala-armador Marcus Smart e o pivô Robert Williams. Dessa forma, trouxe Jrue Holiday e Kristaps Porzingis, peças fundamentais na campanha do título. Holiday, tão bom defensor quanto Smart, agregou experiência de campeão e mais capacidade no ataque. Porzingis, por sua vez, trouxe a presença de um pivô com arremesso de três pontos, contribuindo para o time espaçado em quadra pelo técnico Joe Mazzulla.

Com essas movimentações, Stevens entregou um elenco perfeito para praticar o basquete que o Boston Celtics vinha construíndo há anos. Assim, seguiu a receita para o sucesso: dar continuidade ao elenco, mas fazer movimentações pontuais para garantir o crescimento da equipe. A franquia não se contentou com as derrotas, tampouco jogou tudo para o ar.

Jrue Holiday e Kristaps Porzingis, reforços de Boston para a temporada (Foto: JOE MURPHY / AFP)

Os dois grandes pilares do Boston Celtics foram draftados pela equipe, Jaylen Brown e Jayson Tatum. O primeiro chegou em 2016, e o segundo, em 2017. Os astros se desenvolveram juntos, passaram por altos e baixos, receberam críticas pesadas, mas não perderam a confiança da franquia.

Da mesma forma, o Golden State Warriors foi campeão em 2015 liderado por três jogadores draftados (Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green). Após a derrota histórica para o Cleveland Cavaliers na temporada seguinte, trouxe Kevin Durant e construiu uma das grandes equipes da história. Anos depois, em 2022, a franquia voltou a vencer a NBA, agora sem KD, mas ainda com o trio tão identificado com os torcedores.

Em 2021, o Milwaukee Bucks foi campeão na oitava temporada de Giannis Antetokounmpo e Khris Middleton. No ano passado, o Denver Nuggets venceu naquela que foi, respectivamente, a sétima e oitava temporadas de Jamal Murray e Nikola Jokic. Duas equipes que cresceram a cada ano e, fazendo ajustes no elenco, se tornaram campeãs.

Giannis Antetokounmpo segura o troféu de campeão da NBA em 2021 (Foto: AFP)

Em uma NBA onde tantas franquias tentam montar supertimes e se desfazem das peças impacientemente após não conseguirem o sucesso em apenas uma temporada, as campeãs mostram a importância de um projeto sólido e longevo. O título de 2024 premia uma equipe merecedora e incontestável, com campanhas brilhantes na temporada regular e nos playoffs. Um time vitorioso, formado também a partir das derrotas passadas.