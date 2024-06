Jaylen Brown é eleito MVP das finais da NBA

Jaylen Brown foi escolhido pelo time de Boston no Draft de 2016(Foto: Adam Glanzman / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/06/2024 - 00:39 • Rio de Janeiro (RJ)

Com mais uma atuação brilhante, Jaylen Brown é eleito o MVP das finais da NBA. O camisa 7 do Boston Celtics foi peça fundamental no 18º título dos Celtics contra o Dallas Mavericks. Conhecido carinhosamente como "homem mau", o jogador foi escolhido pelo time de Boston no Draft de 2016.

Com médias 20.8 pontos por jogo, 5.4 rebotes por jogo e 5 assistências por jogo, Jaylen Brown foi o jogador mais constante dos Celtics nas finais. Nas duas primeiras partidas, o camisa 7 foi o protagonista do time e saiu na frente no debate para vencer o prêmio.

No jogo 3, Brown não foi o maior pontuador, mas anotou 30 pontos, um a menos que Jayson Tatum. A quarta partida foi sua pior, com apenas e marcou apenas 10, mas foi em um dia em que nada deu certo para os Celtics.

Mas na partida que deu o título para os Celtics, Jaylen Brown voltou a ser um dos protagonistas dos Celtics. Mesmo com Jayson Tatum sendo o cestinha, suas atuações e consistência nos outros jogos foram premiadas com o MVP das finais.

(Foto: Nathaniel S. Butler / AFP)

Draftado em 2016, pelo próprio Boston Celtics, Jaylen Brown é fruto de uma reconstrução que gerou mais um título para a franquia. Um time que apostou em jovens e que hoje é recompensado por pensar no futuro.