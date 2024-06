É CAMPEÃO! Boston Celtics atropela o Dallas Mavericks e conquista seu 18º título da NBA

O Boston Celtics volta a vencer o título da NBA depois de 16 anos (Foto: Adam Glanzman / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/06/2024 - 00:03 • Rio de Janeiro (RJ)

Depois de 16 anos, o Boston Celtics volta a vencer o título da NBA. A equipe comandada por Joe Mazzulla deu um show no TD Garden e derrotou o Dallas Mavericks por 106 a 88. Mesmo cestinha da com 31 pontos, Jayson Tatum viu Jaylen Brown ser o MVP das finais.

Com o vice-campeonato, o Dallas Mavericks não consegue a virada histórica e amarga sua segunda derrota em finais na história. Mesmo com Luka Doncic e Kyrie Irving, as estrelas tiveram uma atuação abaixo no jogo 5 e não evitaram a quarta derrota.

COMO FOI O JOGO? 🏀

Os Celtics começaram na frente, liderança essa que não perderia mais na partida. Mesmo com os Mavericks perto do placar, o time de Boston começou a construir o domínio acertando diversas bolas de três e forçando turnovers dos Mavs. Estrelas do time de Dallas, Doncic e Irving foram muito bem marcados e não conseguiram jogar, com muitos erros em arremesos.

Após as primeiras mudanças, os Mavericks encostaram, principalmente com Josh Green arremessando bem no perímetro. O time de Dallas conseguiu ficar a um ponto atrás, mas entrou em colapso e tomou nove pontos em sequência. Na reta final do primeiro tempo, mais uma sequência, com quatro bolas de três em sequência para os Celtics, com direito a buzzer beater do meio da quadra de Payton Pritchard.

Depois do intervalo, os Celtics não diminuiram o ritmo e continuaram matando bolas de três e com muita força na defesa, evitando qualquer tipo de reação dos Mavericks. No último quarto, o roteiro seguiu o mesmo, principalmente com jogadas desesperadas dos Mavs que não deram resultado. Ao chegar o final do jogo, o time e a torcida de Boston comemoraram muito mais uma conquista.

FESTA DO TÍTULO 🏆

Os Celtics volta a vencer o título da NBA depois de 16 anos, quando bateu o Los Angeles Lakers nas finais de 2008. Durante a cerimônia, Jaylen Brown foi eleito o MVP das finais. Depois de tanta espera, o time de Boston finalmente levantou o Troféu Larry O'Brien.

Com mais um título, o Boston Celtics se torna o maior campeão da NBA. A equipe de Brown e Tatum consegue desempatar com o Los Angeles Lakers e se isola no ranking de mais conquistas da liga.