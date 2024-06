Título dos Celtics ‘entrega’ recorde indesejado a James Harden na NBA; entenda

James Harden em ação pelo Los Angeles Clippers (Foto: ANDREW D. BERNSTEIN / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 18/06/2024 - 13:58 • Rio de Janeiro (RJ)

O título do Boston Celtics impôs a James Harden um recorde que ninguém queria ter na NBA. O jogador do Los Angeles Clippers agora é o atleta em atividade com mais jogos nos playoffs sem um anel de campeão.

A marca era de Al Horford anteriormente. O veterano de 38 anos venceu o seu primeiro campeonato após 186 jogos nesta fase da liga. Foram 17 anos de carreira na NBA, mas o jogador conquistou o seu primeiro título.

Agora, Harden é quem detém esse ponto indesejável. O jogador do Clippers soma 166 jogos sem erguer o troféu Larry O’Brien. Segundo informações do portal “StatMuse”, Chris Paul, ex-companheiros de Rockets, é quem está mais perto dele, com 149 duelos.

O ala de 34 anos está elegível para conversar com a franquia para a renovação contratual. Apesar disso, tendo em mente o histórico nos playoffs da NBA, é improvável que Harden termine acima de Malone ou John Stockton (182), que estão acima no ranking de mais partidas nesta fase.

O título do Boston Celtics

A franquia do Massachusetts conquistou o título de número 18 da competição, se tornando a maior vencedora, ultrapassando o Los Angeles Lakers, que ficou com 17. O Boston bateu o Dallas Mavericks por 4 a 1 na série e confirmou o favoritismo.

O duelo da última segunda-feira (17) foi de amplo domínio dos celtas, que lideraram o placar do começo ao fim. No final, a vitória por 106 a 88 fechou uma campanha com chave de ouro.