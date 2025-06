Ana Sátila é hospitalizada e perderá início da Copa do Mundo 2025

A temporada de 2025 na canoagem slalom começa com uma importante ausência para o Brasil. A canoísta Ana Sátila foi diagnosticada com uma crise renal, o que a obrigará a se afastar temporariamente das competições. Devido a isso, ela não participará das três primeiras etapas da Copa do Mundo de Canoagem Slalom e Caiaque Cross 2025, realizadas em junho, nas cidades de La Seu d’Urgell (Espanha), Pau (França) e Praga (República Tcheca).

Inicialmente, Ana estava escalada para competir nas provas de K1 Feminino Sênior, C1 Feminino Sênior e WCSLX – Sênior. Durante seu treinamento na Espanha, ela começou a sentir um desconforto estomacal nos últimos dias e recebeu atendimento médico imediato.

Conforme a assessoria de imprensa da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa), a expectativa é que Ana receba alta até o final da semana e retorne ao Brasil para se recuperar em casa.

Com a ausência de Ana Sátila, a representação brasileira nas primeiras etapas do circuito mundial ficará a cargo de Pepê Gonçalves - vice-campeão da Copa do Mundo no caiaque cross em 2024 -, além de Mathieu Desnos e Guilherme Mapelli.

