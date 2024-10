A canoísta Ana Sátila já participou de quatro edições de Olimpíadas (Londres, Rio de Janeiro, Tóquio e Paris), mas ainda não conseguiu a sonhada medalha. Na capital francesa, bateu na trave com o quarto lugar no caiaque. No entanto, aos 28 anos, continua motivada e confiante para mais um ciclo. O objetivo é realizar o seu maior sonho em Los Angeles. Assista ao vídeo acima.

- A partir do momento que eu decidi ir para mais quatro anos, todo mundo sabe que vou me entregar completamente. Eu não quero sair sem uma medalha. É meu sonho, eu sei que consigo e vou até conseguir - contou ao Lance!.

Ana Sátila comemora resultado nas Olimpíadas de Paris (Foto: Luiza Moraes/COB)

As Olimpíadas de Paris foram especiais para Ana Sátila. Além de conseguir o melhor resultado da história da canoagem slalom brasileira, viralizou na internet por competir em muitas provas. Com isso, ganhou visibilidade e aposta nisso para fazer um ciclo olímpico especial até L.A.

- Esse momento que estou vivendo agora, de rede social, patrocínio, era o que eu precisava para fazer a máquina engrenar. Provavelmente vou ter mais apoio e conseguir investir mais em materiais, alimentação. Esse ciclo vai ser diferente. Eu quero aproveitar esses benefícios da visibilidade para investir no esporte. Com a medalha, vou colocar a canoagem lá em cima - falou.

🛶 Os resultados de Ana Sátila em Olimpíadas

Londres 2012

Caiaque: 16º lugar

Rio 2016

Caiaque: 17º lugar

Tóquio 2020

Caiaque: 13º lugar

Canoa: 10º lugar

Paris 2024

Caiaque: 4º lugar

Canoa: 5º lugar