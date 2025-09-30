Ana Sátila brilha no Mundial de Canoagem e quebra tabu; confira
A atleta já conquistou um bronze
O Mundial de Canoagem Slalom teve início na última segunda-feira (29) e vai até o próximo sábado (4). O campeonato acontece no Penrith Whitewater Stadium, onde aconteceu a disputa da modalidade nas Olimpíadas de Sydney 2000, na Austrália.
Bronze de Ana Sátila quebra tabu de sete anos
Ainda no primeiro dia de disputas, Ana Sátila conquistou a medalha de bronze no contrarrelógio do caiaque cross-country. A brasileira fechou a prova em 63s23, sem sofrer penalidades.
— Comecei com o pé direito este Mundial na Austrália. Estou muito feliz com essa medalha logo no primeiro dia. Quem acompanhou sabe que passei por um turbilhão de acontecimentos este ano, mas Deus sabe o que faz. Agora temos uma semana intensa pela frente e conto com o apoio de todos vocês — disse Ana Sátila após a prova.
O primeiro lugar foi da suíça Alena Marx, com 62s09, e a prata ficou com a eslovena Ajda Novak, que fechou o percurso em 63s07.
Com o bronze, a brasileira retornou a um pódio de Mundial depois de sete anos. Em 2018, no Rio de Janeiro, Ana Sátila foi ouro no caiaque cross. Aquela foi a primeira e única vez que a atleta subiu no lugar mais alto do pódio. Já em 2017, ela conquistou uma medalha de prata e uma de bronze, na edição que aconteceu em Pau, na França.
Brasileiros avançam na disputa de canoa
Já nesta terça-feira (30), Ana Sátila e Charles Corrêa se classificaram para as semifinais da canoa. A brasileira fechou a prova em 105s74, o 13º melhor tempo. Já o brasileiro completou o percurso em 99s06, ficando na 25ª posição. Em ambos os naipes, os 30 atletas com os melhores índices avançam.
