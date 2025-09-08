Após recuperação, Ana Sátila volta ao pódio na Copa do Mundo de Canoagem

No último sábado (6), Ana Sátila foi medalha de prata na Copa do Mundo de Canoagem Slalom 2025, disputada em Augsburg, na Alemanha. Esta foi apenas a segunda competição internacional da atleta este ano, já que a canoísta ficou três meses afastada para se recuperar de uma crise renal.

Ana conquistou a medalha após fechar o percurso em 118s16, sem nenhum ponto de penalização. A britânica Kimberley Woods foi ouro, após completar a prova em 115s92, também sem nenhuma penalidade. Com 121s82 e quatro pontos de penalização, a francesa Doriane Delassus completou o pódio.

Tempo afastada por crise renal

No início de junho, na véspera da primeira etapa da Copa do Mundo de Canoagem Slalom, em La Seul, Espanha, Ana Sátila teve uma crise renal e teve que ser hospitalizada. Com isso, a atleta também não disputou as provas de Pau, na França, e Praga, na Tchéquia, também realizadas em junho.

Após três meses longe das águas, a atleta retornou apenas no final de agosto, na etapa da Eslovênia da Copa do Mundo. A competição marcou a estreia da brasileira na temporada.

Na ocasião, Ana Sátila terminou a disputa da canoa no quarto lugar, a menos de um segundo do pódio. A brasileira fechou a prova em 88s94, com dois pontos de penalização. A alemã Elena Lilik, com 86s86 foi a campeã, enquanto a ucraniana Viktoriia Us (87s78) ficou em segundo lugar, após concluir o percurso em 87s78.

Decisão de se poupar

Era previsto que Ana Sátila participasse da disputa do caiaque-cross no domingo (7), também na etapa da Alemanha da Copa do Mundo de Canoagem Slalom. No entanto, a atleta preferiu se poupar para o Mundial e não participou das eliminatórias da modalidade.

Ana Sátila na Copa do Mundo de Canoagem Slalom (Foto: Divulgação/ CBCA)

Agora, os atletas brasileiros voltam as atenções ao Campeonato Mundial de Canoagem Slalom, em Sydney, na Austrália. A competição começa no dia 29 de setembro e vai até 4 de outubro.

