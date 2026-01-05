Conteúdo Especial

Ana Marcela Cunha assumiu um desafio enorme para 2026: fazer a travessia do Canal da Mancha. A maratonista aquática irá encarar os cerca de 35 km que separam a Inglaterra da França. O trajeto, rotineiramente feito por um túnel subterrâneo ou balsa, será traçado no braço por Ana Marcela. Em entrevista ao Lance!, a atleta contou a expectativa para a travessia.

Mesmo sendo um grande desafio, a atleta não está aumentando a quantidade de treinos para enfrentar os 35 km. Com experiência em quilometragens parecidas, a maratonista está tranquila para a travessia.

Canal da Mancha (Foto: Reprodução / Google Earth)

— Em 2026 começamos o objetivo da travessia do Canal da Mancha, que acontece no final de julho. Até lá tem bastante coisa, então estou tranquila com a questão da preparação. Já treinamos muito para as provas de 10 km, então, não precisa aumentar muito esse volume, até para evitar lesões. Já nadei em provas de 25 km, 32 km e 34 km — explicou a maratonista.

O que se passa na cabeça de Ana Marcela enquanto nada?

Uma travessia desse tamanho leva mais que seis horas, tempo em que o atleta fica sozinho e focado no ritmo. Para Ana Marcela, a cabeça fica vazia. A maratonista busca se entreter com o que tem: a água, o barco guia e outros atletas.

— Eu acho que é uma sensação meio louca. A cabeça fica vazia no sentido de não ter muita coisa, nem pensamentos. Ao mesmo tempo, enquanto estou na água, eu fico gritando, brincando com o barco, com o pessoal que está me acompanhando. Mas o objetivo é tentar não deixar que pensamentos ou coisas externas cheguem até mim, para que seja uma prova mais tranquila.