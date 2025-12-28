Com recordes e ouros no Pan, Guilherme Caribé se consolida na natação brasileira

Guilherme Caribé consolidou-se como o principal nome da natação brasileira em 2025. Para fechar o ano com chave de ouro, o atleta foi eleito pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) como o Melhor Nadador do Brasil no Prêmio Brasil Olímpico. A equipe do Lance! preparou uma retrospectiva da trajetória do baiano rumo ao topo nesta temporada.

O ano de Caribé começou em março, quando foi finalista nas provas de 50m e 100m livre representando a Universidade do Tennessee no NCAA, a competição universitária de elite nos Estados Unidos. Ele encerrou o torneio como um dos mais rápidos do circuito, além de ser destaque nas provas de revezamento, onde sua equipe quebrou o recorde histórico da competição.

De volta ao Brasil para o principal torneio nacional, o Troféu Brasil (antigo Maria Lenk), Caribé deu um show na piscina da Unisanta e estabeleceu as melhores marcas da carreira:

100m livre: registrou 47s10, o melhor tempo do mundo na época. 50m livre: venceu com 21s46, confirmando sua vaga para o Mundial. 50m borboleta: quebrou a barreira dos 23 segundos pela primeira vez (22s92), tornando-se o quarto melhor brasileiro da história na prova.

Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos

No Mundial de Singapura, o nadador colocou o Brasil na elite da velocidade. Apesar do excelente desempenho, Guilherme terminou na 4ª colocação nos 100m livre, com 47s35, ficando a apenas 18 centésimos da medalha de bronze em uma das finais mais fortes da história. Nos 50m borboleta, classificou-se para a decisão e terminou em 8º lugar (22s92). Já nos 50m livre, encerrou na 10ª posição geral, parando na semifinal.

Guilherme Caribé bateu o recorde nos 100m livre (Foto: Miriam Jeske/COB)

Jogos Pan-Americanos Júnior

Caribé foi nomeado embaixador dos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção 2025, representando o Time Panam Sports. Ele dominou a competição e conquistou três medalhas de ouro: nos 100m livre (com recorde do campeonato: 47s54), no revezamento 4x100m livre masculino e no revezamento 4x100m livre misto.

Com uma temporada marcada pela consistência e pela quebra de barreiras pessoais, Guilherme Caribé encerra 2025 não apenas como o melhor nadador do país, mas como a grande esperança de pódio para a natação brasileira nos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028.

O jovem baiano provou que tem velocidade para encarar os gigantes do mundo e agora foca em transformar os centésimos que o separaram do pódio mundial em medalhas no próximo ciclo.