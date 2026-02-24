Time Brasil bate recordes históricos nas Olimpíadas de Inverno 2026

As Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina 2026 entraram para a história do esporte brasileiro por dois motivos fundamentais: o pódio inédito e uma explosão sem precedentes nas plataformas digitais. O Time Brasil encerrou sua participação não apenas com a melhor campanha técnica de todos os tempos, mas consolidado como o comitê olímpico mais seguido do mundo no Instagram.

Em uma parceria estratégica entre o Comitê Olímpico do Brasil (COB) e a agência End to End, a operação digital brasileira alcançou números astronômicos. Foram mais de 141 milhões de visualizações e um alcance que ultrapassou a marca de 400 milhões de pessoas em todas as redes sociais.

Um dos grandes destaques da campanha foi a manutenção da liderança global no Instagram, superando a gigante potência dos Estados Unidos. Mesmo com a delegação americana investindo pesado em influenciadores de renome (como Snoop Dogg) e uma enxurrada de medalhas, o engajamento do torcedor brasileiro falou mais alto.

— Chegamos a essas Olimpíadas de Inverno com uma missão secreta, que era seguir à frente dos Estados Unidos no Instagram. A gente começou a competição com 2,7 milhões de seguidores e os Estados Unidos com 2,5. Eles trouxeram para cá 30 criadoras de conteúdo, além das inúmeras medalhas. E a gente tinha uma casa, uma medalha e o sonho de ficar na frente. Conseguimos manter a liderança — comemorou a diretora de Comunicação, Marketing e Valores Olímpicos do COB, Manoela Penna.

A cobertura, que contou com uma operação de quase 24 horas por dia, resultou em:

141 milhões de visualizações de vídeos;

100 mil novos seguidores (sendo 25 mil estrangeiros);

7 milhões de interações totais;

2 mil conteúdos publicados em seis plataformas diferentes.

Para Wagner Leitzke, Diretor Digital da End to End, o sucesso reflete um novo comportamento do público:

— As Olimpíadas de Inverno evidenciam que o Brasil vive um novo momento esportivo, ampliando o interesse para além das modalidades mais tradicionais. O engajamento nas redes comprova que o brasileiro quer descobrir e torcer por novos esportes. Junto com a equipe de comunicação do COB, estruturamos uma estratégia dedicada, que resultou em mais de 2 mil conteúdos. Esse volume ampliou nosso alcance inclusive no exterior — destacou o executivo.

Se o engajamento foi recorde, o desempenho esportivo serviu como o combustível perfeito. Pela primeira vez na história, o Brasil entrou no quadro de medalhas de umas Olimpíadas de Inverno. O ouro de Lucas Pinheiro Braathen no slalom gigante do esqui alpino garantiu ao país a 19ª colocação geral e foi o grande catalisador de tráfego e emoção nas redes.

Além de Braathen, o país celebrou resultados consistentes com Nicole Silveira (11ª no skeleton), Pat Burgener (14º no snowboard) e o histórico Edson Bindilatti, que levou o bobsled ao 19º lugar em sua despedida olímpica. Com 14 atletas e uma visibilidade global renovada, o Brasil deixa os Alpes italianos com a certeza de que a bandeira verde e amarela agora também brilha no gelo.