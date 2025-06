Ana Cristina analisa vitória do Brasil sobre os EUA na VNL: ‘Estamos crescendo’

A Seleção Brasileira Feminina de vôlei venceu os Estados Unidos no segundo jogo na Liga das Nações (VNL) nesta quinta-feira (5). A partida, disputada no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, teve dominância das brasileiras no placar, que fecharam o jogo em 3 sets a 0, parciais de 25 a 18, 25 a 17 e 25 a 19. Destaque da partida, Ana Cristina, que anotou 20 pontos, falou com exclusividade ao Lance! e disse que essa foi a sua melhor atuação na carreira.

- Talvez, eu acredito que sim. Procuro evoluir a cada jogo. Eu acredito que o jogo de hoje foi melhor que o jogo de ontem. Mas ainda estamos muito a evoluir, inclusive eu. Faz um tempinho que eu não jogo, então ainda estou buscando ritmo. Jogar aqui com as meninas tem me ajudado muito - afirmou Ana Cristina.

A jogadora da Seleção Brasileira fez uma análise das suas duas próximas adversárias: Alemanha e Itália. Com cautela, Ana Cristina revelou o primeiro passo da preparação para os duelos importantes contra as seleções europeias.

- Então, são oponentes muito fortes que estão vindo numa crescente, nós sabemos disso, mas nós também estamos crescendo. A preparação começa a partir de agora, primeiramente com descanso, depois nós vamos começar a estudar cada uma delas. Eu estou bem confiante a respeito desses dois times, mas eu quero falar que nós temos que focar muito na nossa evolução diária - finalizou.

O próximo jogo da Seleção Brasileira na VNL é no sábado (7), contra a Alemanha.

