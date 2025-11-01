Americana brilha mais uma vez e é pilar do Flamengo na Superliga; confira

Na vitória do Sesc RJ Flamengo sobre o Praia Clube por 3 sets a 0 (25/22, 25/22 e 26/24), na noite desta sexta-feira (31), Simone Lee foi eleita a melhor jogadora em quadra. É a segunda vez que a americana conquista este prêmio, em duas partidas disputadas na Superliga. A ponteira desponta como o principal reforço do Rubro-Negro para esta temporada, em busca do título da competição após oito anos.

Apesar de ser sua estreia no voleibol brasileiro, Simone Lee parece já se sentir em casa. Na primeira partida da Superliga, marcou 24 pontos, incluindo 21 de ataque, dois de bloqueio e um de saque. Na ocasião, a ponteira ajudou o Flamengo a vencer o Barueri por 3 sets a 0 (25/12, 25/19 e 26/24), em duelo que ficou marcado por um rally de impressionantes 1 minuto e 37 segundos.

Já no segundo confronto da Superliga, contra o Praia Clube, a americana foi novamente a maior pontuadora da partida, essencial para levantar o ritmo rubro-negro rumo ao triunfo. Simone anotou 19 pontos; dentre eles, 16 foram de ataque, dois de saque e um de bloqueio.

A americana chegou ao Flamengo depois de uma temporada no Vallefoglia, da Itália. Anteriormente, Simone teve passagens por clubes da Turquia, da Alemanha e do Japão, após início no voleibol universitário americano.

Trajetória do Sesc RJ Flamengo na Superliga

O Flamengo tem um jogo a menos na competição, tendo em vista que o clássico contra o Fluminense, válido pela segunda rodada, foi adiado. Assim, com duas vitórias em dois jogos, o time é o quarto colocado da tabela, somando seis pontos.

Pela quarta rodada da Superliga, o Rubro-Negro volta à quadra na próxima quinta-feira (6), às 18h30 (de Brasília), no Tijuca Tênis Clube. O duelo é contra o próprio Tijuca, que joga pela primeira vez a Superliga A.