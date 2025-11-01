Ex-Flamengo, Michelle exalta reencontro com Bernardinho na Superliga

Nesta sexta-feira (31), o Flamengo venceu o Praia Clube por 3 sets a 0 (25/22, 25/22 e 26/24), em confronto válido pela terceira rodada da Superliga feminina. O jogo marcou a estreia do Rubro-Negro no Maracanãzinho nesta temporada. Além disso, a partida foi especial para a ponteira Michelle Pavão, que defendeu as cores do time carioca nas últimas três temporadas, sob o comando de Bernardinho.

continua após a publicidade

➡️ No templo do voleibol, Flamengo domina Praia Clube pela Superliga

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Em entrevista ao Lance!, após o fim do duelo, a jogadora exaltou a equipe do ex-técnico e revelou um saldo positivo do reencontro, apesar da derrota. Michelle foi a maior pontuadora do Praia Clube na partida, ao lado da também ponteira Maria Koleva. Ambas as atletas marcaram 10 pontos.

— Foi um reencontro muito positivo, mas, ao mesmo tempo, a gente queria sair com a vitória. Eu sinto o carinho da torcida aqui (no Maracanãzinho); não sinto como se estivesse jogando com uma torcida adversária. Me sinto em casa, o calor deles (da torcida) contagia quem está no ginásio. É muito bom jogar aqui, no templo do voleibol — disse a ponteira.

continua após a publicidade

Michelle ainda analisou a derrota para o Flamengo, reconhecendo a boa atuação da equipe adversária.

— Fico triste, mas, ao mesmo tempo, estamos no início da competição. Vamos treinar mais, para evoluir a cada jogo. Mérito para a equipe do Flamengo, que fez uma grande partida e marcou nossas jogadoras. Sabíamos que seria um jogo muito difícil — completou.

Praia Clube perde para Flamengo no primeiro turno da Superliga 25/26 (Foto: Mariana Sá/ CRF)

Caminho do Praia Clube na Superliga

A derrota para o Flamengo foi a primeira do Praia Clube na atual edição da Superliga. Anteriormente, o time havia vencido o Brasília por 3 sets a 0 e o Maringá por 3 a 1. Com os resultados, a equipe mineira ocupa a quinta posição na tabela, com seis pontos.

continua após a publicidade

O Praia Clube permanece no Rio de Janeiro e enfrenta o Fluminense na próxima terça-feira (4), em jogo adiantado da nona rodada. A partida acontece às 20h (de Brasília), no Hebraica.