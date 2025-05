O Oklahoma City Thunder venceu o Minnesota Timberwolves por 124 a 94, pela quinta partida da série na final da Conferência Oeste dos Playoffs da NBA, na noite desta quarta-feira (28), no Paycom Center. A partida foi de superioridade dos mandantes, que controlaram a vantagem conquistada no primeiro tempo até o fim. Shai Gilgeous-Alexander, do OKC, foi o cestinha do jogo com 34 pontos. Com o resultado, o OKC conquistou o título da Conferência Oeste e garantiu uma vaga para a final da NBA.

Thunder aguarda o classificado do duelo entre Pacers e Knicks, pela Conferência Leste. O quinto jogo da série será realizado na quinta-feira (29), no Madison Square Garden, em Nova York, às 21h (de Brasília). O primeiro jogo da final está marcado para o dia 5 de junho, às 21h30 (de Brasília).

Como foi Thunder x Timberwolves?

O jogo começou com as duas equipes muito fortes defensivamente. Embora não tenha marcado a primeira cesta da partida, o Thunder abriu uma vantagem usando seus homens grandes: Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein. O Timberwolves sofreu com a intensidade do Thunder e acabou cometendo vários turnovers. Com um primeiro quarto arrasador de Oklahoma, o time mandante terminou com 17 pontos de vantagem no placar (26 a 9).

Avassalador! O Thunder foi absoluto no segundo quarto. Com uma defesa de primeira linha e com um ataque muito eficiente, o Oklahoma abriu 26 pontos (18 a 44) nos primeiros cinco minutos do quarto. Anthony Edwards tentou decidir sozinho, mas foi muito bem marcado por Jalen Williams. O destaque do primeiro tempo foi Alex Caruso, que foi peça importantíssima nas roubadas de bola, rebotes e assistências. A parcial foi de 65 a 32.

Mostrando muito respeito ao adversário, o Thunder seguiu mandando na partida, não deixando o Timberwolves voltar para a partida. Na metade do terceiro quarto, o Timberwolves conseguiu diminuir a vantagem para 24 pontos, e "controlou"a diferença até o fim do terceiro quarto, fechando com sete de diferença a menos do que foi o segundo. A parcial ficou 88 a 62.

O último quarto começou com o Thunder avassalador, mais uma vez. Em pouco tempo, a vantagem voltou para 32 pontos (101 a 69). Faltando cinco minutos para o fim, Mark Daigneault tirou as principais estrelas de quadra, visto que o jogo já estava decidido. Agora, só com jogadores de rotação em ambas as equipes, a diferença se manteve e o Thunder venceu o Timberwolves por 124 a 94.

Alex Caruso, do Oklahoma City Thunder, jogando contra o Minnesota Timberwolves (Foto: Reprodução/AFP)

