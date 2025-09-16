Alison dos Santos tem primeiro duelo contra rival no Mundial de Tóquio
Brasileiro disputa a semifinal dos 400m com barreiras nesta quarta-feira (17)
Com o brasileiro Alison dos Santos, o Piu, como um dos protagonistas, a prova dos 400m com barreiras tem sido uma das mais acirradas do atletismo nos últimos anos. Ao lado dele, o norueguês Karsten Warholm e o norte-americano Rai Benjamin têm se revezado no pódio das principais competições. Nesta quarta-feira (17), pelas semifinais do Mundial de Atletismo, no Japão, acontece uma prévia desta disputa.
A rivalidade vem sendo construída desde o ciclo olímpico de Tóquio 2020, quando Warholm se sagrou campeão e recordista mundial na prova, com tempo de 45s94, marca que permanece até hoje como seu melhor tempo pessoal. Na ocasião, ele foi seguido por Benjamin, que correu para 46s17, e Piu, com tempo de 46s72.
No Mundial de 2022 em Eugene, nos Estados Unidos, o brasileiro superou os dois principais adversários e registrou o tempo de 46s29, melhor de sua carreira e recorde do campeonato. Desta vez, Rai Benjamin foi medalhista de prata, com marca de 46s89, enquanto Karsten Warholm nem subiu ao pódio.
Finalmente, em 2024, nos Jogos Olímpicos de Paris, foi a vez de Rai Benjamin brilhar. Desta vez, o norte-americano repetiu a melhor marca do ano e conquistou a medalha de ouro em 46s46, seguido por Karsten Warholm, com a prata (47s06), e Alison dos Santos, com o bronze (47s26).
Confronto no Mundial de Atletismo
No Mundial de Tóquio, o primeiro encontro entre os rivais e grandes favoritos ao pódio acontece nesta quarta-feira (17), já que Alison dos Santos e Rai Benjamin integram a terceira e última bateria da semifinal. Karsten Warholm compete na primeira bateria, ao lado do brasileiro Francisco Viana.
Porém, o trio deve guardar seus melhores tempos para a decisão, programada para esta sexta-feira (19), às 9h15 (horário de Brasília). Nas classificatórias, Alison dos Santos se classificou para as semifinais com tranquilidade e, controlando o ritmo, terminou como segundo de sua bateria, com tempo de 48s48, bastante acima de seu melhor tempo da temporada (46s65).
