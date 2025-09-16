França perde para ‘zebra’ e se complica no Mundial de Vôlei

Nesta terça-feira (16), mais um resultado surpreendente protagonizou a rodada do Mundial de Vôlei masculino, que acontece nas Filipinas. Atual bicampeã olímpica, a França foi derrotada pela Finlândia por 3 sets a 2, parciais de 19/25, 25/17, 27/29, 25/21 e 9/15, e ficou em situação desconfortável no Grupo C.

Com a vitória por 3 a 0 sobre a Coreia do Sul na estreia e a derrota na segunda rodada, a França ocupa a segunda colocação do grupo, com uma vitória e quatro pontos, atrás da líder Argentina, com duas vitórias e cinco pontos. A Finlândia, que corria por fora por uma vaga na próxima fase, encostou em terceiro lugar, com três pontos.

Assim, a definição dos classificados ficará para a última rodada, programada para esta quarta-feira (17), com as três postulantes às vagas empatadas com duas vitórias. O confronto entre Finlândia e Coreia do Sul abre a rodada e, em caso de triunfo dos europeus, restará apenas uma vaga a ser disputada entre França e Argentina, que entram em quadra na sequência.

Finlândia venceu a França no Mundial de Vôlei (Foto: Volleyball World)

Surpresas no Mundial de Vôlei

A vitória da Finlândia sobre a França não foi a única 'zebra' deste Mundial de Vôlei masculino. Na última segunda-feira (16), o Japão, um dos protagonistas do cenário da modalidade, teve sua eliminação decretada ainda na primeira fase, após derrota para o Canadá por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/23, 25/22.

A equipe já havia estreado com revés diante da Turquia, também por 3 sets a 0, e segue sem pontuar. Na última rodada, Japão e Líbia se enfrentam já sem chances de classificação.

