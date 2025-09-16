Chuva atrasa partida de Bia Haddad no WTA 500

Devido às intensas chuvas em Seul, capital da Coreia do Sul, a partida da primeira rodada de Bia Haddad Maia no WTA 500 foi transferida para a madrugada desta quarta-feira.

O jogo está com início previsto para 3h30 de Brasília, nas primeiras horas de quarta-feira, sendo o terceiro da quadra central.

Beatriz, atual 25ª do mundo e ex-top 10, terá como adversária a sul-coreana Dayeon Back, atual 306ª colocada do ranking. Será o primeiro duelo entre as duas.

O jogo estava marcado para esta terça-feira pela manhã no Brasil, mas, devido às intensas chuvas, foi remarcado para o dia seguinte. Inicialmente, a partida seria prorrogada em cerca de duas horas, com a chuva parando por alguns minutos e a secagem das quadras sendo iniciada pelas equipes. No entanto, logo depois a chuva retornou e a organização optou por transferir todas as partidas pendentes.

Número um do Brasil, Bia Haddad retornará a um lugar de grandes memórias nesta quarta-feira (17). Ela inicia sua campanha no WTA 500 de Seul, torneio onde defende o título do ano passado, que foi sua última conquista no circuito profissional.

A vibração de Bia Haddad no US Open (Foto: Elsa/Getty Images/AFP

Detalhes da Dayeon Back

Dayeon Back é uma jovem tenista da Coreia do Sul. Atualmente com 20 anos, ocupa a 306ª posição no ranking da WTA. Ela participa do torneio em Seul como "Wild Card" (WC), ou seja, recebeu um convite direto da organização.

Bia Haddad no SP Open

Jogando em casa como principal favorita ao título, Bia Haddad não conseguiu passar das quartas de final. Após vencer a compatriota Laura Pigossi, ela foi surpreendida e eliminada pela mexicana Renata Zarazua em dois sets diretos. A derrota em solo nacional foi um banho de água fria para o público e para a própria jogadora, que buscava seu primeiro troféu no Brasil.