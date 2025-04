Quinto e mais recente algoz de João Fonseca neste ano, na terceira rodada do Masters 1000 de Miami, em março, Alex de Minaur segue em grande momento. Nesta quinta (10), o australiano (10º) passou com facilidade pelo russo Daniil Medvedev (11º), por duplo 6/2, e está nas quartas de final em Monte Carlo. Embora seja o recordista de vitórias na temporada (19), o tenista nascido em Sydney não vencia um top 20 desde outubro de 2024.

De Minaur havia perdido 7 dos primeiros 11 jogos diante do rival russo:

- Jogamos tantas vezes e nos mais diferentes pisos. Tentei repetir muito da nossa última partida em Roland Garros (em 2024, vencida pelo australiano) e ver o que funcionava para mim. Penso que executei muito bem. Acredito que me movimentei bem e taticamente joguei da maneira correta hoje - celebrou o 10º do mundo, que segue em busca do primeiro troféu no ano e o 10º no ano.

- Mais do que qualquer coisa, estou me encontrando no saibro. Levei um tempo na minha carreira, mas, finalmente, entendi o que eu preciso para ser efetivo nessa superfície. Posso ser perigoso nesse piso, então estou muito feliz que joguei aqui e comecei a temporada no saibro com boas partidas. Agora toda minha energia e meu esforço vão para amanhã - continuou o australiano, de 26 anos, que se tornou apenas o terceiro do país a alcançar as quartas de final em Monte Carlo na Era Aberta (desde 1969). Os outros foram Dick Crealy e John Alexander. Ano passado, De Minaur perdeu nessa fase para o sérvio Novak Djokovic.

Carrasco de João Fonseca enfrenta Dimitrov

Nesta sexta, em torno das 10h (de Brasília), De Minaur terá pela frente o veterano búlgaro Grigor Dimitrov, de 33 anos e 18º do mundo, algoz do chileno Alejandro Tabilo. Será o sexto embate entre ambos, e o australiano leva a melhor no retrospecto, com três triunfos. O mais recente foi na semifinal de Roterdam, em fevereiro de 2024, vencida pelo número 1 da Austrália.

O vencedor de De Minaur x Dimitrov decide, no sábado, uma vaga à final contra o ganhador do embate entre o grego Stefanos Tsitsipas (atual campeão) e o italiano Lorenzo Musetti. Os dois derrotaram, respectivamente, nesta quinta, o português Nuno Borges (duplo 6/1) e o italiano Matteo Berrettini, por duplo 6/3.

