Embora ainda não tenha nenhuma final no saibro na carreira, Tommy Paul, algoz de João Fonseca na segunda rodada em Madri, vem evoluindo nesse piso. Pois, nesta quinta (15), o americano, de 27 anos, ao derrotar o polonês Hubert Hurkacz, por 7/6 e 6/3, repetiu uma façanha do compatriota Pete Sampras em 1993 e 1994. Desde então que nenhum tenista do país alcançava duas semifinais consecutivas no Masters 1000 de Roma.

- Toda vez que venho aqui, me sinto em casa - celebrou Paul, que soma nove vitórias e quatro derrotas no torneio. Ano passado, o americano parou a uma rodada da decisão, diante do chileno Nicolas Jarry.



- As quadras combinam muito bem com meu jogo. Eu me sinto confortável aqui e tenho jogado um bom tênis nessa semana - continuou o número 12 do mundo.

Algoz de João Fonseca pode desafiar Sinner em Roma



O próximo rival do americano sairá do duelo, desta quinta, entre o italiano Jannik Sinner e o norueguês Casper Ruud, que vem embalado pelo titulo de Madri.

Brasileiro ja treina no Rio, de olho em Roland Garros

Treinando no Rio de Janeiro para estrear em Roland Garros, que começa no próximo dia 25, João Fonseca foi elogiado por Guga Kuerten no Hall da Fama do COB, na terça-feira. Perguntado pelo Lance! sobre que recado daria ao pupilo do técnico Guilherme Teixeira, Guga, com sua simplicidade e carisma inconfundíveis, respondeu:



- Conheço pouco (risos). Em qualquer lugar que ele for, ainda, é permanecer dentro do processo de treinamento, de dedicação, constante empenho para se dedicar, conhecer o circuito, tirar experiência de toda e qualquer partida, vitória e derrota. Estou muito confiante de que eles estão fazendo uma trajetória bastante eficaz. O João vive experiências boas e consegue aprender com uma velocidade fora do comum.



Tommy Paul na vitória sobre Hurkacz em Roma (Foto: PIERO CRUCIATTI / AFP)