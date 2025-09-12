menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Alemanha domina Finlândia e é primeira finalista do EuroBasket

Com Dennis Schroder e Franz Wagner, os alemães seguem invictos no torneio europeu

Alemanha venceu a Finlândia nas quartas de final no EuroBasket (Foto: Fiba)
imagem cameraAlemanha venceu a Finlândia nas quartas de final no EuroBasket (Foto: Fiba)
a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 12/09/2025
13:54
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Alemanha se mantém invicta no EuroBasket após derrotar a Finlândia nesta sexta-feira (12). Com a vitória por 98 a 86, a seleção alemã é a primeira finalista no torneio europeu e espera o resultado entre Grécia e Turquia na outra semifinal. O início complicado foi contornado com tranquilidade pela equipe liderada por Dennis Schroder, que chegou a abrir 19 pontos de vantagem.

continua após a publicidade

➡️ Fala de chefão da NBA sobre transmissões gera revolta; entenda

O jogo começou com uma forte e acirrada disputa entre as equipes, mas foi ainda no primeiro quarto que a Alemanha assumiu a liderança e não saiu mais. A vantagem cresceu consideravelmente no período seguinte com domínio de Schroder e Franz Wagner no ataque alemão. Na parcial, a dupla marcou 23 dos 31 pontos registrados pela equipe.

A volta do intervalo contou com a resposta da Finlândia, que levou a melhor no terceiro quarto. Apesar disso, a superioridade não foi mantida no último período, e a Alemanha aproveitou para administrar bem a vantagem até o fim do cronômetro.

continua após a publicidade

O armador Schroder, do Sacramento Kings, terminou como grande cestinha da partida com 26 pontos, além de contribuir com cinco rebotes e 12 assistências. Líder de pontuação da Alemanha, Wagner é um dos principais destaque do país. No jogo, o ala do Orlando Magic registrou 22 pontos, cinco rebotes e duas assistências.

Alemanha venceu a Finlândia nas quartas de final no EuroBasket (Foto: Fiba)
Alemanha venceu a Finlândia nas quartas de final no EuroBasket (Foto: Fiba)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Atuação da Alemanha nos playoffs do EuroBasket

Após uma fase de grupos impecável, com cinco vitórias, a Alemanha chegou invicta para enfrentar Portugal na estreia no mata-mata. A larga diferença no placar final, aliás, não reflete o confronto acirrado nos três primeiros períodos do jogo, que terminou em 85 a 58. Em destaque, a dupla entre Dennis Schroder e Franz Wagner registrou 16 pontos cada.

continua após a publicidade

O duelo mais esperado fechou a rodada das quartas de final do EuroBasket. Em um jogo acirrado, e cheio de emoções, a Alemanha saiu com a vitória por 99 a 91 sobre a Eslovênia e cravou a despedida de Doncic do torneio europeu. Apesar disso, o armador do Los Angeles Lakers foi o grande cestinha da partida, com 39 pontos, 10 rebotes e sete assistências. Do lado alemão, a dupla voltou a brilhar em quadra com 23 pontos de Wagner e 20 de Schroder.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias