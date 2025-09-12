Alemanha domina Finlândia e é primeira finalista do EuroBasket
Com Dennis Schroder e Franz Wagner, os alemães seguem invictos no torneio europeu
- Matéria
- Mais Notícias
A Alemanha se mantém invicta no EuroBasket após derrotar a Finlândia nesta sexta-feira (12). Com a vitória por 98 a 86, a seleção alemã é a primeira finalista no torneio europeu e espera o resultado entre Grécia e Turquia na outra semifinal. O início complicado foi contornado com tranquilidade pela equipe liderada por Dennis Schroder, que chegou a abrir 19 pontos de vantagem.
➡️ Fala de chefão da NBA sobre transmissões gera revolta; entenda
O jogo começou com uma forte e acirrada disputa entre as equipes, mas foi ainda no primeiro quarto que a Alemanha assumiu a liderança e não saiu mais. A vantagem cresceu consideravelmente no período seguinte com domínio de Schroder e Franz Wagner no ataque alemão. Na parcial, a dupla marcou 23 dos 31 pontos registrados pela equipe.
A volta do intervalo contou com a resposta da Finlândia, que levou a melhor no terceiro quarto. Apesar disso, a superioridade não foi mantida no último período, e a Alemanha aproveitou para administrar bem a vantagem até o fim do cronômetro.
O armador Schroder, do Sacramento Kings, terminou como grande cestinha da partida com 26 pontos, além de contribuir com cinco rebotes e 12 assistências. Líder de pontuação da Alemanha, Wagner é um dos principais destaque do país. No jogo, o ala do Orlando Magic registrou 22 pontos, cinco rebotes e duas assistências.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Atuação da Alemanha nos playoffs do EuroBasket
Após uma fase de grupos impecável, com cinco vitórias, a Alemanha chegou invicta para enfrentar Portugal na estreia no mata-mata. A larga diferença no placar final, aliás, não reflete o confronto acirrado nos três primeiros períodos do jogo, que terminou em 85 a 58. Em destaque, a dupla entre Dennis Schroder e Franz Wagner registrou 16 pontos cada.
O duelo mais esperado fechou a rodada das quartas de final do EuroBasket. Em um jogo acirrado, e cheio de emoções, a Alemanha saiu com a vitória por 99 a 91 sobre a Eslovênia e cravou a despedida de Doncic do torneio europeu. Apesar disso, o armador do Los Angeles Lakers foi o grande cestinha da partida, com 39 pontos, 10 rebotes e sete assistências. Do lado alemão, a dupla voltou a brilhar em quadra com 23 pontos de Wagner e 20 de Schroder.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias