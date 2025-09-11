Quartas de final do EuroBasket tem marca da NBA; veja classificados
Grécia, Turquia, Alemanha e Finlândia conquistavam vaga nas semifinais
Os astros da NBA assumiram um papel de protagonismo nas quartas de final do EuroBasket. Os dias 9 e 10 de setembro foram marcados pela disputa das quartas de final do torneio europeu. Com a liderança de grandes nomes da liga norte-americana, a rodada contou com classificação da Turquia, Grécia, Finlândia e Alemanha, que eliminou a Eslovênia, de Luka Doncic.
O primeiro jogo das quartas foi entre a Turquia e Polônia. Após um início de jogo acirrado, os turcos assumiram controle da partida no segundo quarto, e a vantagem abriu o placar por 46 a 32. A volta do intervalo não alterou o domínio do duelo e a força turca, com a diferença chegando a 22 pontos. Com destaque para Alperen Sengun, do Houston Rockets, que registrou novo triplo-duplo, a seleção conquistou uma vitória tranquila sobre os poloneses.
Ainda na quarta-feira (9), a Grécia dominou o duelo contra a Lituânia para sair com a classificação histórica. A partida começou com os lituanos na frente, mas não demorou para os gregos, liderados por Giannis Antetokounmpo, assumir o controle do placar com um forte ataque. A seleção, agora, volta as semifinais do EuroBasket depois de 16 anos.
Já no dia seguinte, a Finlândia não demorou para confirmar a vitória sobre a Geórgia e garantir a classificação inédita do país. A equipe conta com Lauri Markkanen, do Utah Jazz, no comando do ataque durante a campanha no torneio europeu. Na partida, no entanto, quem assumiu esse papel foi Mikael Jantunen com 19 pontos registrados.
O duelo mais esperado fechou a rodada das quartas de final do EuroBasket. Em um jogo acirrado, e cheio de emoções, a Alemanha saiu com a vitória sobre a Eslovênia e cravou a despedida de Doncic do torneio europeu. Apesar disso, o armador do Los Angeles Lakers foi o grande cestinha da partida, com 39 pontos, 10 rebotes e sete assistências.
Confira todos os jogos das quartas da EuroBasket
Terça-feira, 9 de setembro
Turquia 91 x 77 Polônia
Lituânia 76 x 87 Grécia
Quarta-feira, 10 de setembro
Finlândia 93 x 79 Geórgia
Alemanha 99 x 91 Eslovênia
Próxima rodada da EuroBasket
Após o fim das quartas de final, as equipes europeias classificadas já tem data e adversários confirmados para as semifinais. A disputa será realizada no dia 12 de setembro, na sexta-feira desta semana.
Sexta-feira, 12 de setembro
Alemanha x Finlândia - 11h (de Brasília)
Grécia x Turquia - 15h (de Brasília)
