Draymond Green justifica pisada em pivô da NBA: ‘Eu tive que…’

A cena de agressão de Draymond Green sobre Domantas Sabonis roda as redes sociais desde os playoffs de 2023 da NBA. Durante o confronto entre Golden State Warriors e Sacramento Kings, esse episódio somou ainda mais para a dura reputação do ala de San Francisco, que acabou suspenso por um jogo. Dois anos depois, Green voltou a se defender sobre o ocorrido contra o pivô.

— Ele segurou meu tornozelo, então, eu tive que tirá-lo de cima. Por que ele estava segurando meu tornozelo? Olha, olha… Eles não querem que você veja essa parte — disse Green, durante transmissão ao vivo com o streamer Kai Cenat.

Não é a primeira vez que Green se destaca na internet por suas declarações polêmicas. Dessa vez, o influenciador norte-americano questionava opiniões e feitos do ala na NBA, e a cena com Sabonis apareceu em destaque. Para se justificar, o jogador de 35 anos pediu que Cenat revesse a cena.

As imagens mostram o momento que o pivô agarra seu pé antes da agressão acontecer. Como resultado, na época, Green foi expulso do jogo, enquanto Sabonis recebeu um falta técnica. Após análise do replay, a NBA avaliou que houve uma ação violenta no lance, o que culminou na suspensão por um jogo do ala do Warriors.

Green já compartilhado sua versão do ocorrido após o duelo. Na ocasião, o veterano do Warriors criticou a arbitragem da NBA pela punição "leve" ao pivô do Kings. Sabonis, no entanto, afirmou que sua ação foi apenas para se defender da atitude do adversário.

Draymond Green e Steve Kerr em jogo entre Warriors e King na NBA (Foto: Lachlan Cunningham / AFP)

Draymond Green reclama demais na NBA?

O desacordo entre jogadores e arbitragem em relação a faltas é algo comum em qualquer esporte de alto nível. No entanto, alguns atletas abusam das reclamações sobre as decisões tomadas em quadra. De'Aaron Fox, inclusive, apontou dois astros como os que mais contestam decisões arbitrais em toda a NBA: Luka Doncic e Draymond Green.

O jogador do Spurs reconheceu que praticamente todos os atletas questionam decisões dos árbitros eventualmente, incluindo ele próprio. No entanto, Fox destacou que alguns ultrapassam o limite considerado razoável pela frequência e intensidade das contestações.