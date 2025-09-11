Virou futebol? Wemby ‘cria’ torcida organizada do Spurs na NBA

Presença confirmada nos jogos de futebol, as torcidas organizadas poderão ser acompanhadas também na NBA durante a próxima temporada. O primeiro time a aderir essa novidade será o San Antonio Spurs a partir de uma ideia de Victor Wembanyama, que cresceu acompanhando o Paris Saint-Germain. Segundo a franquia texana, o pivô francês ainda participará do processo de formação desse grupo de torcedores.

A ideia principal é criar um setor no Frost Bank Center para que essa "torcida organizada" agite as arquibancadas em apoio ao time em todos os jogos de casa. Para isso ser concretizado, o Spurs irá realizar uma "peneira" com os fãs para selecionar os mais apaixonados e animados. Além disso, será pedido um custo de adesão de US$ 999, que inclui benefícios exclusivos para esses torcedores, como descontos e ativações - quase como um projeto de sócio torcedor do futebol.

Com os fãs selecionados, o espaço marcado contará com instrumentos de percussão, muito vistos nos ginásios de futebol, assim como bandeiras e cânticos. O grupo, no entanto, precisará ter compromisso com o Spurs ao comparecer a, no mínimo, 75% dos jogos em casa durante toda a próxima temporada da NBA.

Idealizador do projeto, Wembanyama se mostrou animado para a formação do organizada e estará presente na seleção dos torcedores, que acontecerá neste domingo (14). Em entrevista ao jornalista Dom Harris, de San Antônio, o jovem pivô explicou como funcionará a "seção de torcedores" e pareceu feliz de sua ideia enfim ter saído do papel.

— Se este grupo de torcedores atingir seu potencial máximo, não tenho dúvidas de que nos ajudará a vencer jogos no futuro. Quer dizer, os 41 jogos da temporada regular em casa nesta temporada representam 41 chances para eles pressionarem no quarto período e nos darem aquela energia extra, aquele novo gás que pode nos garantir a vitória — finalizou Wemby, no vídeo.

Tradução: "Do Spurs: Victor Wembanyama acaba de anunciar que o Spurs está criando uma nova "Seção de Torcedores" nos jogos em casa do Spurs nesta temporada, inspirada em times europeus de futebol como o seu time favorito, o PSG. A ideia foi dele e ele liderará o grupo, que será nomeado oficialmente pelos próprios membros no futuro. Ele convocará os torcedores mais orgulhosos e entusiasmados do Spurs para fazerem um teste no domingo, 14 de setembro. Inscrições das 7h às 9h no Frost Bank Center."

Wembanyama é liberado para voltar à NBA

Recuperado de lesão, Victor Wembanyama é liberado pelo San Antonio Spurs e projeta retorno às quadras. Após meses afastado por uma trombose, o francês recebeu aval médico para retomar os treinos com bola e se disse aliviado com o fim do processo de recuperação. Em entrevista ao jornal "L'Équipe", ainda afirmou que está fisicamente melhor e confiante para voltar a jogar, embora precise de tempo para recuperar o ritmo competitivo.

— Estou oficialmente liberado para jogar novamente. É muito recente, recebi a autorização da equipe médica dos Spurs há apenas algumas horas. Ufa, finalmente vou poder jogar um pouco de basquete novamente — confirmou Wemby.

Wembanyama não esperava sofrer com uma séria lesão logo no início de sua carreira na NBA. Em duas temporadas na liga norte-americana, o jovem pivô já se destacou com um dos principais nomes do basquete atual, principalmente no quesito defesa. Apesar do choque inicial, a lesão está enfim recuperada, e o jogador parece estar pronto para voltar às quadras antes mesmo do esperado.

A melhora, no entanto, não permite o retorno 100% de Wemby para os jogos com o Spurs. Após longa pausa, é necessário que o pivô trabalhe em seu condicionamento físico durante situações de confronto em quadra antes de enfrentar uma partida. Ele ainda admitiu que não entra disputas de basquete desde sua lesão em fevereiro.