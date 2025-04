Em busca, nesta semana, no Masters 1000 de Monte Carlo, de seu nono título no saibro na carreira, o espanhol Carlos Alcaraz revelou, à Agência Reuters, a pressão que sente com a possibilidade de passar Jannik Sinner no ranking. Como se sabe, o tenista italiano está suspenso por doping e só volta ao circuito em maio.

- Muitas pessoas estão me perguntando, ou estão me dizendo, que eu tenho a chance de me tornar o número 1 se Jannik não estiver jogando. Então, provavelmente, essa pressão me matou de alguma forma - admitiu o espanhol, que não tem chances mais de passar o italiano até o retorno dele.

- Só estou pensando que não consigo me tornar o número 1 na temporada de saibro, mesmo que Jannik não esteja jogando, não tenho chance de fazer isso - continuou o número 3 do mundo, que, no domingo, treinou em Monte Carlo com o sérvio Novak Djokovic (vídeo abaixo)

- Acho que estou muito longe de Jannik. Então, estou aqui e percebo que não preciso pensar sobre isso e apenas ir lá e jogar. Essa é minha mentalidade agora, estou muito feliz com a maneira como estou jogando - acrescentou.



Alcaraz aguarda Fognini ou Cerundolo

Com 81 vitórias e 18 derrotas no saibro na carreira, Alcaraz tenta troféu inédito nesta semana, no Masters 1000 de Monte Carlo. Seu primeiro adversário sai do confronto entre o italiano Fabio Foginini ou o argentino Francisco Cerundolo.

O espanhol, aos 21 anos, faz apenas sua segunda participação no primeiro Masters 1000 no saibro na temporada. Em 2022, então 11º do mundo, caiu na estreia, diante do americano Sebastian Korda.

De seus 17 títulos como profissional, Alcaraz ganhou um em 2025, por ora, na quadra rápida de Rotterdam, em fevereiro.