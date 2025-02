Para confirmar o favoritismo, Carlos Alcaraz venceu Alex De Minaur pela final do Aberto de Roterdã. Assim, o espanhol finalmente desencantou no piso duro e coberto, ao conquistar, neste domingo (9), seu primeiro título nestas condições e faturar o caneco do ATP 500 de Roterdã, na Holanda.

Na decisão deste domingo, Alcaraz, número três do ranking mundial de tênis, superou pelo australiano De Minaur, oitavo colocado, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4 3/6 6/2. Após quase duas horas de duelo, a final se desenrolou bem nervosa, com muitos erros não forçados: mais de 30 para cada lado, e menos de 20 bolas vencedoras também para cada.

Como foi o jogo entre Alcaraz e De Minaur?

O primeiro set começou e terminou sob domínio de Carlos Alcaraz, que abriu uma vantagem logo nos minutos iniciais. Apesar do pequeno susto no espanhol, De Minaur não conseguiu se impor sobre o terceiro colocado mundial, que quebrou o saque do australiano para levar o set por 6/4.

A disputa do segundo set foi marcada por uma reação de De Minaur sobre Alcaraz para vencer a decisão e empatar no placar do jogo. Para garantir uma média de 3/6, o australiano manteve a boa atuação durante o período, ao segurar as investidas do "futuro" campeão.

No terceiro set, Alcaraz dominou por completo o adversário e levou facilmente a última decisão. Na disputa, o espanhol conquistou o sexto game após garantir a primeira quebra, abrir 5 a 2 e voltar a quebrar para o fim do duelo.

Com essa conquista, Carlos Alcaraz ergue seu 17º título em 22 finais na carreira, o primeiro do ano e primeiro desde o começo de outubro. Na ocasião, o tenista garantiu a vitória sobre o líder do ranking mundial, Jannik Sinner, em Pequim, na China. Agora, De Minaur mantém com nove títulos na carreira, após 18 decisões na carreira.

O espanhol disputou pela primeira vez o evento, após mudar o calendário, trocando os eventos da gira sul-americana no saibro. Vale destacar, também, que Alcaraz se tornou o primeiro tenista espanhol a conquistar o título do Aberto de Roterdã.

