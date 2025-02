Wild card: o que é e como funciona no tênis?

Goran Ivanišević (Wimbledon 2001): O croata, ex-número 2 do mundo, estava fora do Top 100 devido a lesões, mas recebeu um Wild Card para Wimbledon. Contra todas as expectativas, venceu o torneio e se tornou o primeiro Wild Card campeão na chave de simples masculina de um Grand Slam.

Kim Clijsters (US Open 2009): A belga, ex-número 1 do mundo, voltou ao circuito após a maternidade e, jogando com um convite, conquistou o título do US Open. Foi sua primeira participação em um Grand Slam desde a aposentadoria em 2007.

Jonathan Marray e Frederik Nielsen (Wimbledon 2012): A dupla venceu o torneio de duplas masculinas após receber um convite, algo inédito até então.

Maria Sharapova (US Open 2017): A russa recebeu um Wild Card para disputar o US Open após cumprir uma suspensão por doping de 15 meses.

Coco Gauff (Wimbledon 2019): Aos 15 anos, recebeu um Wild Card para o qualifying de Wimbledon e surpreendeu ao avançar até as oitavas de final da chave principal.

Bianca Andreescu (Indian Wells 2019): A canadense foi a primeira Wild Card da história a vencer o torneio de Indian Wells.