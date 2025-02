Vencedores do US Open: lendas do tênis em Nova York

Desde sua primeira edição em 1881, o US Open se consolidou como um dos torneios mais prestigiados do mundo do tênis. Sendo o último Grand Slam do ano, realizado em Nova York, ele sempre foi palco de grandes momentos e rivalidades inesquecíveis. O Lance! te mostra os maiores vencedores do US Open.

Na era do amadorismo, grandes nomes como Richard Sears, William Larned e Bill Tilden dominaram o torneio, cada um conquistando sete títulos. Já na Era Aberta, Roger Federer, Pete Sampras e Jimmy Connors dividem o posto de maiores campeões, com cinco conquistas cada.

Entre as mulheres, Molla Bjurstedt Mallory ainda detém o recorde absoluto com oito títulos, enquanto na Era Aberta, Serena Williams e Chris Evert lideram com seis troféus cada.

Os maiores vencedores do US Open no masculino

A lista mostra os vencedores de, pelo menos, duas edições do US Open.

Maiores vencedores do US Open (Era Aberta e Amadora)

Bill Tilden (EUA) – 7 títulos (1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1929)

William Larned (EUA) – 7 títulos (1901, 1902, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911)

Richard Sears (EUA) – 7 títulos (1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887)

Jogadores com 5 títulos do US Open

Roger Federer (SUI) – 5 títulos (2004, 2005, 2006, 2007, 2008)

Pete Sampras (EUA) – 5 títulos (1990, 1993, 1995, 1996, 2002)

Jimmy Connors (EUA) – 5 títulos (1974, 1976, 1978, 1982, 1983)

Jogadores com 4 títulos

Novak Djokovic (SER) – 4 títulos (2011, 2015, 2018, 2023)

Rafael Nadal (ESP) – 4 títulos (2010, 2013, 2017, 2019)

John McEnroe (EUA) – 4 títulos (1979, 1980, 1981, 1984)

Robert Wrenn (EUA) – 4 títulos (1893, 1894, 1896, 1897)

Jogadores com 3 títulos do US Open

Ivan Lendl (TCH) – 3 títulos (1985, 1986, 1987) Fred Perry (GBR) – 3 títulos (1933, 1934, 1936) Malcolm Whitman (EUA) – 3 títulos (1898, 1899, 1900) Oliver Campbell (EUA) – 3 títulos (1890, 1891, 1892)

Jogadores com 2 títulos

Andre Agassi (EUA) – 2 títulos (1994, 1999)

Patrick Rafter (AUS) – 2 títulos (1997, 1998)

Stefan Edberg (SUE) – 2 títulos (1991, 1992)

John Newcombe (AUS) – 2 títulos (1967, 1973)

Ken Rosewall (AUS) – 2 títulos (1956, 1970)

Rod Laver (AUS) – 2 títulos (1962, 1969)

Roy Emerson (AUS) – 2 títulos (1961, 1964)

Neale Fraser (AUS) – 2 títulos (1959, 1960)

Tony Trabert (EUA) – 2 títulos (1953, 1955)

Frank Sedgman (AUS) – 2 títulos (1951, 1952)

Pancho Gonzales (EUA) – 2 títulos (1948, 1949)

Jack Kramer (EUA) – 2 títulos (1946, 1947)

Frank Parker (EUA) – 2 títulos (1944, 1945)

Bobby Riggs (EUA) – 2 títulos (1939, 1941)

Don Budge (EUA) – 2 títulos (1937, 1938)

Ellsworth Vines (EUA) – 2 títulos (1931, 1932)

René Lacoste (FRA) – 2 títulos (1926, 1927)

Bill Johnston (EUA) – 2 títulos (1915, 1919)

Robert Lindley Murray (EUA) – 2 títulos (1917, 1918)

R. Norris Williams (EUA) – 2 títulos (1914, 1916)

Maurice McLoughlin (EUA) – 2 títulos (1912, 1913)

Henry Slocum (EUA) – 2 títulos (1888, 1889)

As maiores campeãs do US Open no feminino

A lista mostra as vencedoras de, pelo menos, duas edições do US Open.

Maior vencedora do US Open (Era Aberta e Amadora)

Molla Bjurstedt Mallory (EUA/NOR) – 8 títulos (1915, 1916, 1917, 1918, 1920, 1921, 1922, 1926)

Jogadora com 7 títulos do US Open

Helen Wills Moody (EUA) – 7 títulos (1923, 1924, 1925, 1927, 1928, 1929, 1931)

Jogadoras com 6 títulos

Chris Evert (EUA) – 6 títulos (1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1982)

Serena Williams (EUA) – 6 títulos (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014)

Jogadoras com 5 títulos do US Open

Margaret Court (AUS) – 5 títulos (1962, 1965, 1969, 1970, 1973)

Steffi Graf (ALE) – 5 títulos (1988, 1989, 1993, 1995, 1996)

Jogadoras com 4 títulos

Elisabeth Moore (EUA) – 4 títulos (1896, 1901, 1903, 1905)

Hazel Hotchkiss Wightman (EUA) – 4 títulos (1909, 1910, 1911, 1919)

Helen Jacobs (EUA) – 4 títulos (1932, 1933, 1934, 1935)

Alice Marble (EUA) – 4 títulos (1936, 1938, 1939, 1940)

Pauline Betz (EUA) – 4 títulos (1942, 1943, 1944, 1946)

Maria Bueno (BRA) – 4 títulos (1959, 1963, 1964, 1966)

Billie Jean King (EUA) – 4 títulos (1967, 1971, 1972, 1974)

Martina Navratilova (EUA) – 4 títulos (1983, 1984, 1986, 1987)

Jogadoras com 3 títulos do US Open

Juliette Atkinson (EUA) – 3 títulos (1895, 1897, 1898) Mary Browne (EUA) – 3 títulos (1912, 1913, 1914) Margaret Osborne duPont (EUA) – 3 títulos (1948, 1949, 1950) Maureen Connolly (EUA) – 3 títulos (1951, 1952, 1953) Kim Clijsters (BEL) – 3 títulos (2005, 2009, 2010)

Jogadoras com 2 títulos

Bertha Townsend (EUA) – 2 títulos (1888, 1889)

Mabel Cahill (GBR) – 2 títulos (1891, 1892)

Marion Jones (EUA) – 2 títulos (1899, 1902)

Sarah Palfrey Cooke (EUA) – 2 títulos (1941, 1945)

Doris Hart (EUA) – 2 títulos (1954, 1955)

Althea Gibson (EUA) – 2 títulos (1957, 1958)

Darlene Hard (EUA) – 2 títulos (1960, 1961)

Tracy Austin (EUA) – 2 títulos (1979, 1981)

Monica Seles (IUG/SCG) – 2 títulos (1991, 1992)

Venus Williams (EUA) – 2 títulos (2000, 2001)

Justine Henin (BEL) – 2 títulos (2003, 2007)

Naomi Osaka (JPN) – 2 títulos (2018, 2020)

O legado do Slam americano

O US Open sempre se destacou por sua atmosfera vibrante e por partidas históricas que marcaram o tênis mundial. Grandes lendas do esporte consolidaram suas carreiras no último Grand Slam do ano, onde a resistência física e mental são testadas ao limite.

O torneio segue como um dos mais prestigiados do circuito, sempre revelando novos campeões e proporcionando confrontos inesquecíveis na icônica quadra Arthur Ashe, o maior estádio de tênis do mundo.