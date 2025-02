João Fonseca, número 98 do mundo, e Thiago Wild, 76º colocado, conheceram, neste sábado, seus rivais de estreia no ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, evento que abre a gira sul-americana no saibro. Após o torneio argentino, ambos os tenistas estarão no Rio Open, o maior aberto da América do Sul, no Jockey Club, no Rio de Janeiro–RJ, entre os dias 15 a 23 de fevereiro.

Bia Haddad estreia contra top 30 no WTA 1000 de Doha

Fonseca, jovem de 18 anos que ganhou um convite pelo ATP NextGen 2024, estreia contra o argentino Tomas Etcheverry, 40º colocado do mundo, na tarde de terça-feira (11), em duelo inédito no circuito. Etcheverry tem quatro vitórias e quatro derrotas na temporada e fez quartas de final nos dois últimos anos no evento na capital argentina.

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Caso vá às oitavas, o carioca pega o francês Hugo Gaston ou um qualifier e nas quartas pode ver o dinamarquês Holger Rune, segundo favorito e top 15.

Thiago Wild também pegou uma parada dura contra o atual campeão do torneio, o argentino Facundo Diaz Acosta, 70º. São quatro jogos entre eles com duas vitórias para cada. Acosta o derrotou no último encontro no quali de Adelaide, na Austrália, no começo da temporada de 2024.

Se vencer, o paranaense encara pode encarar seu amigo Sebastian Baez, sexto favorito, que estreia contra o também argentino Camilo Carabelli. Nas quartas o potencial rival é o quarto cabeça de chave, o chileno Alejandrio Tabilo.

Thiago Wild no Rio Open 2024 (Foto: Fotojump)

Após o ATP 250 de Buenos Aires, João Fonseca e Thiago Wild partem para o Rio Open, o maior aberto da América do Sul, no Jockey Club, no Rio de Janeiro–RJ, entre os dias 15 a 23 de fevereiro. Além dos brasileiros, as estrelas Alexander Zverev, Holger Rune e Lorenzo Musetti estarão presentes no torneio.

O Rio Open ocupa um lugar de destaque no calendário da ATP por ser o único torneio da categoria ATP 500 realizado na América do Sul. Esse diferencial atrai tanto os melhores tenistas especializados em saibro quanto os fãs, que têm a oportunidade de acompanhar partidas de alto nível sem precisar viajar para a Europa.