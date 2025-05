Carlos Alcaraz derrotou o húngaro Fabian Marozsan por 3 sets a 1 (parciais: 6/1, 4/6, 6/1 e 6/2) nesta quarta-feira (28) e garantiu vaga na terceira rodada de Roland Garros. O espanhol de 22 anos, atual número 2 do mundo, tornou-se o primeiro tenista nascido nos anos 2000 a alcançar 20 vitórias no Grand Slam parisiense.

O atual campeão do torneio francês mostrou domínio em três dos quatro sets disputados na quadra central. Alcaraz iniciou a partida com autoridade, vencendo o primeiro set em apenas 28 minutos. No segundo set, Marozsan, número 56 do ranking mundial, conseguiu quebrar o serviço do espanhol e equilibrou o jogo ao vencer por 6/4.

Após a reação do húngaro, Alcaraz retomou o controle da partida. No terceiro set, o espanhol não cedeu nenhum break point e fechou em 6/1. No quarto e decisivo set, manteve a superioridade e encerrou o confronto com um 6/2.

Carlos Alcaraz vence Fabian Marozsan em Roland Garros (foto: JULIEN DE ROSA / AFP)

Vitória com saber especial para Alcaraz

A vitória teve sabor especial para Alcaraz, que havia sido derrotado por Marozsan anteriormente no saibro, durante o torneio de Roma em 2023. Esta é a quinta participação do espanhol na chave principal de Roland Garros, competição em que nunca foi eliminado antes da terceira rodada.

O próximo adversário de Alcaraz sairá do confronto entre o francês Giovanni Mpetshi-Perricard, número 35 do mundo, e o bósnio Damir Dzumhur, 71º colocado no ranking.

